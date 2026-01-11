喝熱湯＝凍害身體！醫揭「6大NG禦寒法」：心梗、中風接著來

記者施春美／台北報導

醫師黃軒表示，許多人冬天靠喝熱湯，熱咖啡來暖身，但其實熱飲只能短暫刺激口腔溫度，核心體溫回升有限。(示意圖／資料照)

冷氣團一波波到來，醫師黃軒表示，人人都在保暖，但冬季心梗、中風等猝死案例，仍持續發生，這是因為只靠喝熱湯暖全身、穿著過緊外套、回家立刻洗澡、讓頭頸腳受寒、暖氣開太強、衣著單薄在戶外運動，這些都會讓血管收縮、爆開，增加猝死的危機。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在其臉書表示，許多人在爆冷寒冬中保暖，但有些其實是錯誤方式，是在「慢性凍害」自己的身體，因此冬天急診室的心梗、中風、跌倒骨折、誘發氣喘、加重心衰竭等病例卻持續狂飆。

黃軒列舉6大NG禦寒法：

1. 靠喝熱湯撐全身

廣告 廣告

很多人冬天靠喝熱咖啡、熱湯，來暖活身體，但研究證實，熱飲只能短暫刺激口腔溫度，核心體溫回升有限，反而讓人誤以為溫暖而少穿衣，結果是血管收縮，這是誘發冬季心梗的重要因素。

2. 穿太緊而無保暖功能的外套

過於貼身、緊到血流受限、材質不保溫的外套，裡面只能擠進薄T恤，低溫加上血流受限，讓外周血管更易痙攣，對高血壓族群相當危險。

3. 一到家就洗熱水澡

從寒冷室外回到家，立刻沖熱水澡，是冬天危險又常見的習慣。熱水會讓血管瞬間擴張，尤其剛在外面已冷到血管緊縮，劇烈溫差會造成血壓急速下降、心跳加快、洗澡中暈倒。日本研究指出，冬季洗澡造成的心血管死亡率是夏季的10倍。

4. 只穿厚外套，但不護頭頸腳

人體最容易散熱的3個部位是頭、頸與腳。研究顯示，頭部散熱可佔人體7~10%，頭部受寒會造成大腦血管收縮、易頭痛、注意力下降與血壓上升等連續反應。

5. 晚上把暖氣開到爆

太乾、太熱的室內環境會造成呼吸道黏膜乾裂、加重咳嗽、誘發急性氣喘、夜間血壓上升、睡眠品質下降。因此，暖氣開太強等於是製造了一個病毒最愛的「乾燥孵化箱」。

6. 室外運動不加衣

冬天可以運動，前提是先有熱身、保暖、循序漸進，而不是衣著單薄直接外出跑步，冷空氣進入呼吸道，會造成支氣管收縮，使人越跑越喘，進而增加心臟負荷。

黃軒建議，冬季6個正確抗寒方式如下。

1. 帽子加圍巾加手套，比穿厚外套有效。

2. 洗澡前先把浴室暖起來。

3. 走到室外前30秒做暖身跳動。

4. 洋蔥式分層穿衣法，不要靠喝熱的硬撐。

5. 室內濕度40%至60%最剛好。

6. 有心血管疾病者，冷天不要快步衝出門。

更多三立新聞網報導

55歲男不菸不酒還少鹽 「1習慣」害腎臟如80歲：戒掉半年後就改善

打臉中醫「穿襪睡覺禁忌」！重症醫說話：「1動作」讓人秒睡、還養生

美國飲食指南大變！建議紅肉、全脂奶 台灣醫7字回答：個人體質影響大

強烈冷氣團壟罩！今晨最低溫5.4度 一路冷到今天晚上

