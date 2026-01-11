喝熱湯、咖啡暖身錯了？！醫揭6大NG禦寒方式 恐爆發心肌梗塞

寒流持續來襲，胸腔暨重症醫師黃軒提醒，儘管民眾積極採取保暖措施，急診室內心肌梗塞與猝死案例仍頻傳，關鍵在於許多人使用了錯誤的禦寒方法。黃軒指出，包括穿著過緊外套、回家立刻洗澡、只靠喝熱湯暖身等六大常見行為，不僅無法真正保暖，反而可能導致血管收縮、爆開，大幅提升猝死危機。

許多人冬天習慣喝熱咖啡、熱湯，期望讓身體瞬間暖起來。然而研究證實，熱飲僅能短暫刺激口腔溫度，核心體溫回升相當有限。（圖／資料照）

黃軒在臉書粉專發文表示，冷氣團一波接一波的天氣下，急診室的心肌梗塞、腦中風、跌倒骨折、誘發氣喘、加重心衰竭等案例依舊增加，甚至出現猝死憾事。他強調，這些悲劇發生的原因，在於很多人的禦寒方式根本不保暖、假溫暖、傷血管。

關於依賴熱飲暖身的習慣，黃軒說明，許多人冬天習慣喝熱咖啡、熱湯，期望讓身體瞬間暖起來。然而研究證實，熱飲僅能短暫刺激口腔溫度，核心體溫回升相當有限，反而讓人誤以為溫暖而減少穿衣，結果造成血管收縮，成為誘發冬季心肌梗塞的重要因素。

黃軒進一步指出，穿著過於貼身、緊到血流受限、材質不保溫的外套，裡面只能擠進薄T恤，低溫加上血流受限的情況下，讓外周血管更容易痙攣。他警告，這對高血壓族群而言，是心肌梗塞的完美陷阱。

針對洗澡時機的選擇，黃軒特別提醒，從寒冷室外回到家後立刻沖熱水澡，是冬天危險又常見的習慣。熱水會讓血管瞬間擴張，尤其剛在外面已冷到血管緊縮時，劇烈溫差會造成血壓急速下降、心跳加快、暈倒等狀況。日本研究指出，冬季洗澡造成的心血管死亡率是夏季的十倍。

過緊、材質不保溫的外套，對高血壓族群而言，是心肌梗塞的完美陷阱。 （示意圖／Pixabay）

關於身體散熱部位的保暖，黃軒說明，人體最容易散熱的三個部位是頭、頸部與腳，這三個地方沒保暖，穿再厚也像在北極穿洞洞衣。研究顯示，頭部散熱可佔人體百分之七至百分之十，頭部受寒會造成大腦血管收縮、易頭痛、注意力下降與血壓上升等連續反應。

黃軒也提到，晚上把暖氣開到爆的行為同樣危險。他表示，太乾、太熱的室內環境會造成呼吸道黏膜乾裂，易引發咳嗽變嚴重、氣喘急性發作、夜間血壓上升、睡眠品質下降等問題。

關於冬季運動的注意事項，黃軒指出，冬天可以運動，前提是先有熱身、保暖、循序漸進，而不是衣著單薄直接外出跑步。他解釋，冷空氣進入呼吸道會造成支氣管收縮，使人越跑越喘，進而增加心臟負荷。

黃軒建議冬季正確的六個抗寒方式，包括帽子加圍巾加手套比穿厚外套有效、洗澡前先把浴室暖起來、走出室外前三十秒做暖身跳動、洋蔥式分層穿衣法不要靠喝熱的硬撐、室內濕度百分之四十至百分之六十最剛好，以及有心血管疾病者冷天不要快步衝出門。

