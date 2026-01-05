喝珍奶嗆咳昏迷！台中男裝葉克膜搶救 醫曝病因：恐致命
【緯來新聞網】飲食若不小心，很可能有生命危險。台中一名44歲張姓男子，近日在家中喝珍珠奶茶時，突然劇烈嗆咳，接著出現呼吸困難、臉色發紺，短短數秒內倒地昏迷，送醫時已呈現意識不清，並且急性呼吸衰竭。醫師檢查發現男子除了缺氧，腦血管瘤也破裂，緊急動手術才將人救回。
台中一名男子喝珍奶嗆咳，竟陷入昏迷。（示意圖／翻攝自photoAC）
衛福部豐原醫院收治該名男子，副院長張正一透露，患者到院後檢查發現雙側肺部出現大片浸潤，已處於嚴重缺氧狀態，同時確診為腦血管瘤破裂，併發大範圍顱內出血及顱內壓急劇升高，醫護人員立刻執行腦室外引流手術，成功降低顱內壓，為腦部爭取關鍵存活時間。
然而，患者術後仍持續嚴重缺氧，因急性呼吸窘迫，隨即啟動葉克膜治療，成功撐過最危險階段，並於住院第4天順利脫離葉克膜，第21天脫離呼吸器，目前已返家休養，將持續接受後續復健治療。
張正一提醒，嗆咳本身並不可怕，但若嗆咳後出現瞬間昏迷，往往不是單純嗆到，恐與腦動脈瘤破裂或腦出血等致命事件有關。由於腦血管瘤多屬破裂前不易察覺的病灶，一旦合併劇烈症狀，出現頭痛、意識改變、語言不清、肢體無力或呼吸困難等症狀，應立刻就醫評估，把握黃金救命時間。
