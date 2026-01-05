喝珍奶嗆咳昏迷 揪腦瘤破裂

心臟血管外科醫師胡家瑜啟動ECMO（葉克膜）治療，暫時取代心肺功能，氧合與血流狀況得以穩定，撐過最危險階段。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄∕台中報導

衛福部豐原醫院搶救一名因喝珍奶嗆咳昏迷、差點喪命的患者，44歲張姓男子於家中飲用珍珠奶茶時，發生劇烈嗆咳，出現呼吸困難、臉色發紺，短短數秒內倒地昏迷，送抵醫院，患者呈現意識不清及急性呼吸衰竭，臨床狀況相當危急，豐原醫院啟動重症應變，進行腦室外引流手術及ECMO（葉克膜）治療，張男歷經21天脫離呼吸器，已返家休養。

豐原醫院副院長張正一說，患者到院後檢查發現雙側肺部出現大片浸潤，顯示處於嚴重缺氧狀態，同時確診為腦血管瘤破裂，併發大範圍顱內出血及顱內壓急劇升高，屬於同時危及腦部與呼吸循環的高致命風險個案。

廣告 廣告

醫療團隊執行腦室外引流手術，降低顱內壓，為腦部爭取關鍵存活時間；術後患者仍持續嚴重缺氧，急性呼吸窘迫，心臟血管外科胡家瑜醫師啟動ECMO（葉克膜）治療，暫時取代心肺功能，使氧合與血流狀況得以穩定，撐過最危險階段。

患者於住院第4天順利脫離葉克膜，第21天脫離呼吸器，接受後續復健治療。

張正一提醒，嗆咳本身並不可怕，若嗆咳後出現瞬間昏迷，往往不是單純嗆到，可能是腦動脈瘤破裂或腦出血等致命事件。

腦血管瘤多屬破裂前不易察覺的病灶，一旦合併劇烈症狀，立即就醫評估。若出現突發劇烈頭痛、意識改變、語言不清、肢體無力或呼吸困難等症狀，務必立即就醫，把握黃金救命時間。