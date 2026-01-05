喝珍奶嗆咳「數秒倒地昏迷」 竟是腦血管瘤破裂

44歲張姓男子喝珍珠奶茶嗆到，導致肺部出現大片浸潤影（圓圈處）。豐原醫院提供



喝珍珠奶茶嗆到，竟倒地昏迷。衛福部豐原醫院日前收治一名患者，44歲男子在家喝珍奶突然劇烈嗆咳，出現呼吸困難、臉色發紺，短短數秒內倒地昏迷，送至醫院時呈現意識不清、急性呼吸衰竭，檢查發現他除了缺氧，腦血管瘤也破裂，緊急進行腦室外引流手術及葉克膜治療，終於把男子從鬼門關救回。

豐原醫院副院長張正一表示，患者到院後檢查發現雙側肺部出現大片浸潤，處於嚴重缺氧狀態，同時確診腦血管瘤破裂，併發大範圍顱內出血及顱內壓急劇升高，屬於同時危及腦部與呼吸循環的高致命風險個案。

廣告 廣告

男子喝珍奶嗆咳，院方進行腦室外引流手術及葉克膜治療。豐原醫院提供

張正一說，醫療團隊立即執行腦室外引流手術，成功降低顱內壓，為腦部爭取關鍵存活時間。術後患者仍持續嚴重缺氧，因急性呼吸窘迫，隨即由心臟血管外科胡家瑜醫師啟動 ECMO（葉克膜）治療，暫時取代心肺功能，使氧合與血流狀況得以穩定，成功撐過最危險階段。

經過搶救，患者在住院第4天順利脫離葉克膜，第21天成功脫離呼吸器，目前已返家休養，未來將接受後續復健治療。

張正一提醒，嗆咳本身並不可怕，但如果嗆咳後出現瞬間昏迷，往往不是單純嗆到，可能與腦動脈瘤破裂或腦出血等致命事件有關，應立即就醫。

由於腦血管瘤多屬破裂前不易察覺的病灶，張正一表示，如果出現突發劇烈頭痛、意識改變、語言不清、肢體無力或呼吸困難等症狀，務必立即就醫，把握黃金救命時間。

更多太報報導

7成癌友受憂鬱困擾！台癌基金會設「談心所」提供5次免費心理諮商

國人外食高鹽糖風險！衛福部擬推食品「紅綠燈」警示

狼官性侵羈押半年未裁罰！遭轟「封口」蓋牌 市府發聲釋疑