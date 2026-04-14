一喝珍奶就失守！《單身即地獄5》女神來台愛上「QQ感」 甜喊：想親一口

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朴喜珗搶先帶逛3CE快閃店，分享愛用單品及化妝小撇步。3CE提供

參演Netflix戀愛實境秀《單身即地獄》第5季走紅的朴喜珗（박희선），昨（13日）來台為韓系潮流品牌「3CE」首間快閃店站台，中文流利的她，一登台就用中文打招呼，更開心表示，「已經喝到珍珠奶茶了，很喜歡珍珠QQ的口感，真的很好喝！」

朴喜珗是《單身即地獄5》人氣嘉賓，來台為品牌站台的她，不忘介紹起愛用的果凍護唇蜜，直言「不論是在天堂島還是地獄島，都一定要帶上它！」

喝了珍奶的她，更巧妙地將這份「QQ感」與唇妝連結，笑說：「其實這種QQ的感覺，就很像果凍護唇蜜的妝效，水潤又保濕，像果凍一樣，讓人想親一口！」生動詮釋當前首爾最流行的水光唇趨勢。

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朴喜珗拿著果凍護唇蜜及腮紅展示。3CE提供

朴喜珗跟大番茄拍照，推薦這是一定要拍照打卡的地方。3CE提供

首次造訪「3CE Beauty Diner」快閃店，朴喜珗也分享必玩亮點：「一定要跟店裡的大番茄拍照，真的超可愛！還有拍貼機一定要玩，記得先擦上果凍護唇蜜再拍，效果會更好！」現場更親自示範3款拍照POSE，手持產品展現自然光澤唇，完美演繹韓系清透妝感。

【3CE快閃店】

• 活動期間：2026/4/11 – 2026/5/10

• 營業時間：平日 14:00 – 21:00/假日 11:00 – 21:00

• 活動地點：台北中山光點 羊空間（台北市中山區中山北路二段16巷1號，

捷運中山站步行3分鐘）



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