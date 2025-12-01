喝珍奶竟吸到「完整小蟑螂」！消費者崩潰反胃 日出茶太：全面消毒

網友購買珍珠奶茶飲品，喝到完整小蟑螂。 圖：翻攝自google ma

[Newtalk新聞] 喝珍奶竟吸到完整蟑螂！一名網友近日在北市連鎖飲料店購買飲品，喝到一半竟吸到「完整小蟑螂」，當場噁心得反胃。事件曝光後業者緊急回應，強調已展開全面消毒與強化衛生。

一名網友近日在台北市美麗華百貨B1的日出茶太購買珍珠飲品時，喝到一半竟發現杯內竟有一隻「完整小蟑螂」，氣得在Google留下1星評論，並附上中英文說明。該名消費者在評論中透露，當天購買兩杯飲料，其中一杯喝到約半杯時，突然吸到異物，吐出後發現竟是一隻完整小蟑螂。他痛批「這是我第一次遇到這麼嚴重的食品安全問題」，更指出事發當下不斷反胃、噁心嘔吐。

他表示，已經拍照存證，並保留飲料、珍珠及異物本體，懷疑兩杯飲品採用同一批原料，因此「不可能只是單杯的問題」，質疑門市衛生存在缺失。他強調：「這不是簡單退費就能解決的食品安全事件」，將正式向美麗華管理處與衛生相關單位反映，希望店家重視問題並改善狀況。

對此，日出茶太客服部門也在評論下方回應，表示門市已立即展開消毒清潔作業，並同步強化門市員工在衛生管理及操作流程上的訓練，以確保產品供應的品質，後續將協助安排退款及補償事宜。







