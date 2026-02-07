喝的保健品! 添加魚油.UC-II奶粉 一杯補充全方位營養

財經中心／台北報導

現代人對於重視健康保健，尤其隨著年齡增長，銀髮族在的乎骨骼以及活動力，得靠日常維持，雀巢奶粉看準商機，推出富含魚油和UC-II成分的奶粉，一杯就能補充滿滿鈣質與蛋白質，比起瓶瓶罐罐保健品，方便又好入口！

雙手握住單槓，伸展活絡筋骨，公園裡，不少民眾一早就出來運動，不過隨著年齡增長，想要維持行動力，需要補充的營養素越來越多，每天得吞下各種瓶瓶罐罐保健品，對民眾來說，也是一大負擔。

高齡醫學科醫師鄭丁靚：「現在人要補的東西真的很多，所以瓶瓶罐罐的，全部加在一起，有的時候要去注意到劑量，然後又要顆數又要時間，真的是太複雜了，魚油它畢竟是有一點腥味，所以當有些人在太大顆的時候，他可能選擇用咬的方式，把它做一個服用，那就是那個腥味，對他來講也是很難克服的。」

喝的保健品！ 添加「魚油和UC-II奶粉」一杯補充全方位營養。（圖／民視新聞）

現代人對於健康保養觀念更加重視，一天要吃好幾顆保健錠補充營養，就擔心會漏吃，雀巢奶粉推出，結合魚油和UC-II成分的奶粉，用常溫水就能沖泡，不僅方便好入口，原先奶粉裡的高鈣、高蛋白通通能補充到。

高齡醫學科醫師鄭丁靚：「用喝的UC-II加魚油的，雙重保健的配方，用泡一杯奶粉的方式，那它裡面就會有，原廠雷射標章認證的，40毫克足量的這個UC-II，再加上瑞士頂級的，Omega3的魚油配方，等於你喝一杯牛奶，就可以替代掉，你所有的瓶瓶罐罐了。」

喝的保健品！ 添加「魚油和UC-II奶粉」一杯補充全方位營養。（圖／民視新聞）

克寧活力EX魚油UC-II奶粉一杯就能同時補充多種營養，加上隨身包設計，外出攜帶也很方便，不用吞大顆膠囊，也不必擔心魚腥味，滿足不同年齡層的需求，也成為民眾的保健新選擇。

