喝童年神飲抽萬元現金！旺仔牛奶升級被瘋掃 揭3大亮點

「旺仔牛奶」以獨家配方調配成營養好喝的牛奶，同時兼顧營養需求，鋁箔包裝講求攜帶便利性。（宜蘭食品提供／朱世凱台北傳真）

在講求效率與便利的生活節奏下，家長與學生族群挑選乳品時，除了風味，更看重保存期限與即飲便利性；以多款經典點心深植人心的旺旺集團宜蘭食品，近年也持續強化飲品布局，看準居家囤貨與隨身補給需求升溫，旺旺除了強打熱銷款「旺仔牛奶」鐵罐，近期也隆重推出125毫升的鋁箔包裝，分別有旺仔牛奶及旺旺香蕉牛奶兩種口味，讓孩子隨時補充能量不中斷。

保久乳採用超高溫瞬間滅菌處理（UHT），不添加防腐劑的情況下可常溫保存，「旺仔牛奶」以獨家配方，調配成營養好喝的牛奶，同時兼顧營養需求，蛋白質含量3.2g／100ml，搭配125毫升份量剛好的包裝設計，無論是早餐、課間點心或補習前補充，輕鬆又方便；再加上超高溫瞬間滅菌處理，使便利性更升級；另外，旺仔牛奶新上市即推出限定職業版包裝，共9種夢幻職業，邀請大眾來收集。

旺旺限時推3大活動，購買「旺仔牛奶」、「旺旺香蕉牛奶」系列有機會帶走萬元現金。（宜蘭食品提供／朱世凱台北傳真）

除了經典原味，喜歡水果風味的民眾不妨試試「旺旺香蕉牛奶」，強調添加優質香蕉泥，自然香蕉香氣與牛奶完美融合，喝起來香甜順口、不膩口，同時擁有蛋白質含量3.3g／100ml，同樣採用超高溫瞬間滅菌處理，旺旺同步推出2大線上活動，6月4日前購買「旺仔牛奶」、「旺旺香蕉牛奶」系列，單筆消費滿90元，登入發票就能抽萬元夢想金；另票選夢想職業可抽1年份零食箱；最後，於通路購買「旺仔牛奶」及「旺旺香蕉牛奶」，就送旺仔牛奶職業版精美提袋一個，贈送方式依各通路規定。活動詳情請見活動官網：https://ad.wanthome.com.tw/2025HotKidsMilk。

