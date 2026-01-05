喝綠拿鐵傷腎？營養師教「正確3原則」：吃青菜前先做「1事」就不怕

「癌症時鐘」持續快轉，平均每3分48秒就有1人罹癌，刷新近年紀錄。面對癌症威脅，許多民眾選擇飲用「綠拿鐵」補充營養，坊間卻流傳長期飲用恐造成腎臟負擔的疑慮。營養師指出，掌握綠拿鐵正確飲用3原則，關鍵在於攝取量、多樣化、時間分配，綠拿鐵不僅不傷身，更是現代人對抗慢性病的利器。











衛生福利部國民健康署近日公布最新2023年癌症登記報告，2023年共有13萬8,000多人罹癌，罹癌人數比前一年增加7,000多人，相當於每3分48秒就有1人罹癌，癌症時鐘比前1年快轉14秒。

廣告 廣告





綠拿鐵正確飲用3原則



癌症關懷基金會執行長、營養師黃書宜表示，為了防癌，許多民眾選擇飲用「綠拿鐵」或「精力湯」來補充蔬果營養，尋求預防與康復之道，然而坊間流傳「綠拿鐵恐傷腎」的疑慮，讓民眾擔心養生變傷身。

黃書宜指出，重點不在於綠拿鐵本身，而在於攝取量、多樣化與時間分配3原則，「事實上，蔬菜打汁前可適當汆燙，可避免傷腎問題；蔬果中豐富的植化素，對預防癌症及三高、慢性病，更有不可取代的益處。」

黃書宜建議，成年男性每日應攝取5份蔬菜，女性則為4份（1份重約100公克）。除了腎臟病患需嚴格控管總量外，一般大眾掌握「平均分配」原則，避免單次、單種食材大量飲用，即可避免身體負擔，均衡吸收營養。





養生專家分享黃金比例配方



癌症關懷基金會董事長陳月卿表示，許多年長者與體虛癌友常面臨高纖食材難以咀嚼、消化的困境，透過調理機將食材細緻化，能發揮「預消化」作用，有效減輕腸胃負擔並提升營養吸收率。她提醒，飲用時「切勿濾渣」，保留完整的膳食纖維與精華，才是攝取「全食物」營養的核心關鍵。

陳月卿建議，下列為適合一般大眾每天補充的「全營養比例公式」，鼓勵民眾居家實踐健康飲食：

蔬菜： 汆燙前重100公克，等於1份蔬菜。

水果： 120公克，等於1份水果。

大豆胜肽： 10公克，約1份蛋白質。

堅果或種子： 1匙（約10公克），等於1份好油。

好水或溫開水：150～200毫升，視個人喜好濃稠度調整。

陳月卿提醒，在食材處理上，蔬菜建議清洗後以沸水汆燙30～50秒；化療中的癌友則建議汆燙約2分鐘，以達到殺菌、去除蟲卵及部分草酸的效果，同時降低蔬菜寒性。水果則建議連皮帶籽攪打，以攝取完整營養，但蘋果、水梨、櫻桃等部分水果需去籽後再使用。

面對癌症時鐘的進逼，陳月卿呼籲大眾，透過定期檢查、規律作息、適度運動以及正確的飲食策略，國人絕對有機會逆轉癌症風險，奪回健康主導權。

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

綠拿鐵輸了！營養師推「金拿鐵」加1物：瘦身、抗憂鬱、防失智症

有食譜》喝對果汁讓你超減齡！藥師激推「3果汁」一次喝到200種營養



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為喝綠拿鐵傷腎？營養師教「正確3原則」：吃青菜前先做「1事」就不怕