喝花酒助鍾文智查個資討債！「督察組長」也涉案 南港分局公布2官警懲處

南港分局爆2名官警喝花酒協助鍾文智查詢個資討債，分局公布懲處，圖為南港分局外觀。（翻攝南港分局官網）

南港分局督察組長李新民、南港派出所副所長黃梓翔被檢方查出，曾經查詢個資協助「鮑魚達人」鍾文智討債，並接受招待喝花酒，昨（5日）遭約談到案，黃涉嫌重大被聲押禁見。南港分局今日發布懲處表示，黃員改調非主管職，並予以「最嚴厲行政處分」；李姓組長涉足不妥當場所，記過並調離主管職務。

據了解，「鮑魚達人」鍾文智涉嫌炒作TDR獲利4億7千萬元，卻在發監前潛逃出境，後續檢方查出有官警涉案，除了去年聲押信義分局三張犂派出所副所長李俊良獲准，近日再查出，鍾文智曾被友人黑吃黑，涉嫌透過南港分局督察組長李新民、南港派出所副所長黃梓翔查詢個資討債，並招待2人喝花酒。

廣告 廣告

台北地檢署昨日指揮調查局搜索約談2人到案，檢察官漏夜偵訊後，認為黃梓翔犯罪嫌疑重大，且有共犯未到案，向法院聲請羈押禁見。

南港分局今日表示，針對黃梓翔涉嫌洩密給特定人士，除了指派督察室、政風室及本分局人員，全力配合承辦檢察官調查偵辦之外，已先行將黃員改調非主管職務，並予以「最嚴厲行政處分」；至於李新民涉足不妥當場所，違反警察風紀，除了記過並調離主管職務，另追究幹部考核監督不周之責任。

南港警分局長洪漢周出面說明，兩名官警涉案的懲處結果。翻攝畫面

南港分局重申「不掩飾、不庇縱」立場，強調且要求所屬幹部，必須落實各項風紀管考工作，如有發現員警任何違法、違紀必將從嚴究責，以端正警察風紀，淨化警察團隊。

更多鏡週刊報導

居然還在打！古巴重砲連5屆參加經典賽 39歲「不老神話」球迷全跪了

40歲心肌梗塞猝死家中！ 醫師揭這族群共同點：危險宛如行人闖紅燈

停車場驚見輪胎「生命線外露」 畫面曝光網嚇壞：人比車凶？