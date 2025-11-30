喝茅台不如灌可樂 舌尖上的中國正在「麥克雞塊化」

北京一家茅台酒直營店。路透社



中國經濟下滑，連帶影響民眾的飲食習慣從「澎湃」走向簡約，可口可樂的市值更在今年超越貴州茅台，重奪全球飲品公司的龍頭寶座，顯示「麥克雞塊化」正在席捲中國人的餐桌，便宜雞肉已成為未來市場發展趨勢。

彭博專欄作家費克林（David Fickling）近日在一篇題為〈麥克雞塊化正席捲中國飲食〉（McNuggetization Is Coming for the Chinese Diet）的文章開頭點出，現代中國飲食史是由匱乏、繁榮與蕭條交織而成，而與許多老一輩對毛澤東時代的嚴重飢荒記憶相比，中國的六、七年級生較能講述振奮人心的篇章。

1990年，以中國首間麥當勞餐廳在深圳開業為指標，隨著收入增長及允許私人企業進軍農業領域所釋放的效率，中國幾乎同時躍升為全球最大的肉品消費市場。到了2020年，中國已能消化掉全球半數豬肉與三分之一海鮮，知名白酒品牌「貴州茅台」更是超越可口可樂，躍居全球最大飲品公司。

1980年代美國成先例 牛豬肉淪廉價低檔品

然而，隨著經濟持續下滑，民眾消費支出停滯，以及年輕世代多選擇外賣服務而非上館子吃飯，中國民眾正轉向更經濟實惠的選擇。這不僅讓可口可樂在今年超越茅台重返龍頭寶座，分析師更預期，貴州茅台的利潤增長將創下2015年以來最慢紀錄。

費克林觀察發現，中國人的飲食偏好似乎也在轉變，「麥克雞塊化」（McNuggetization）正悄然來襲。這句形容美國在1980年代迎來轉折點的代名詞，描繪出當時肉類已不再是民眾夢寐以求的奢侈品，反而淪為廉價且低檔的食品。

美國農業部數據顯示，中國牛肉消費量在連續增長13年後，今年將首度出現下滑，並於2026年再度下降，部分中國城市的餐飲牛肉銷售量已暴跌50%。同時，豬肉價格也跌至2000年代以來的最低水準，市場進入「結構性停滯期」。

雞肉成消費降級大贏家 白羽肉雞尤獲青睞

反之，中國雞蛋市場則供過於求，儘管價格停滯，消費者仍可以用在美國買一個雞蛋的價錢，在中國買到半打雞蛋。美國農業部觀察到，中國尤其是城市地區注重健康的消費者，除了豬肉之外，他們還會在飲食中加入多種蛋白質。

目前看來，雞肉成為中國市場的最大贏家，但與10年前相比，中國食客過去普遍青睞的黃毛雞銷量在去年僅佔總量的17.5％，雞群數量亦萎縮7.3％，價格約一半的白羽肉雞則幾乎包辦剩餘的市場。

這一點讓中國養殖戶深知，廉價肉品才是未來的發展趨勢，他們正積極飼養白羽肉雞，以減少對進口肉雞的依賴，而禽流感蔓延更是加速此一趨勢。上海今年起全面禁售活禽，禁令將持續至2028年。

然而，消費者似乎並未因此感到困擾。文章指出，當你享用的雞肉來自透過外賣服務送達的餛飩湯，而不是作為家庭聚餐重頭戲的整隻雞時，你可能就不會那麼在意它的來源了。

民眾荷包吃緊 飲食改變有助解決全球暖化？

這項改變或許不會讓饕客們感到高興，但對環境來說很可能是件好事。費克林表示，「碳足跡」（指溫室氣體排放量）愈大的肉類價格就愈貴，而當老饕們的青睞從牛肉轉向雞肉時，人們就得以用每一噸溫室氣體換取更多克的蛋白質。

費克林認為，單靠改變飲食習慣無法解決全球暖化的問題，尤其是在中國，紅肉並未成為日常主食，但若能透過減少飲食奢侈程度的小改變，也能共同減輕人類生活方式對地球造成的負擔。

文章最後指出，「麥克雞塊化」現象的成因在於民眾荷包吃緊，而非出於對環境的良知驅使，但其對大氣層造成的影響卻是如出一轍。

