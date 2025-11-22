中部中心/徐秘康、陳建華 台中報導

台中西區篤行路，今天（22日）凌晨3點多，有兩名民眾喝醉酒鬧事，警方到場處理時，雙方已經離去，但是，其中一人情緒激動折返，竟對著蒐證的員警，拿玻璃酒砸過去，造成員警左手臂濺血，鬧事嫌犯也就地被逮捕。





喝茫了！酒醉男鬧事 竟拿玻璃杯狠砸警員左臂濺血

男子酒後攻擊警察。

男子使出猛力想掙脫，差一點連四、五名警察都壓不住他，不過最後他還是被壓倒在地！男子喝茫了，又曾與人發生肢體衝突，警察怕出事，找來救護車，將他預防性送醫！

喝茫了！酒醉男鬧事 竟拿玻璃杯狠砸警員左臂濺血

男子酒後攻擊警察。案發在台中西區篤行路，22日凌晨3點多，38歲林姓男子，與33歲梁姓男子，酒後起爭執，鄰居也很驚訝，說兩人平常以兄弟相稱，相處融洽，卻在喝酒後翻臉不認對方！警方獲報到場時，雙方已經離開現場，其中梁姓男子卻突然折返，情緒激動之下，竟然拿玻璃酒杯，朝蘇姓警員砸過去。嫌犯攻擊警察，被依妨害公務、傷害等罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

