喝茫討抱「強吻襲胸」 女運將嚇喊：太超過！台中消防小隊長遭調職

記者潘靚緯／台中報導

女運將出面控訴台中消防局蘇姓小隊長，酒後在車上對她強吻、襲胸。(圖／翻攝畫面)

台中市消防局一名58歲蘇姓小隊長遭指控，6日喝醉後竟出現脫序行為，強吻同隊的義消、擔任計程車司機的女子，導致女子身心受創，投訴局長室也未積極處理，決定申訴、提告。不僅如此，女子的丈夫也是計程車司機，平常會載送蘇姓小隊長，但對方曾經未給付車資。消防局表示，目前已經小隊長調職，大雅警分局已受理報案，後續將依法通知蘇男到案說明，全案將依《性騷擾防治法》第25條規定，函送台中地檢署偵辦。

台中消防局蘇姓小隊長全身酒氣，要求女運將讓他抱一下，接著趁機強吻。(圖／投訴人提供)

女運將今(12)日由大雅區上雅里長陳映辰陪同下召開記者會，由於女運將遭性騷擾後身心承受壓力，需要看診治療，全程由里長對外說明。還原事發當天，蘇姓小隊長參加餐敘有飲酒，原本由女運將的丈夫前往載送，但當時丈夫已經先出勤，只好由女運將前往載人。

蘇姓小隊長一上車，渾身濃厚酒氣，女運將先將同行另一人送回家，沒想到蘇在下車返家之前，竟假藉醉意開始毛手毛腳，先是牽起女運將的手，不斷要求女運將讓他「抱一下」，女運將心想無法跟喝醉的人溝通，於是答應象徵性的輕抱一下，不料蘇竟趁機襲胸、強吻，嚇得女運將趕緊把人推開喊：「這樣太超過了」。

女運將嚇得把蘇姓小隊長推開，直喊：「真的太超過了」。(圖／投訴人提供)

由於女運將與丈夫，下班後都會到消防分隊擔任志工，平常與蘇姓小隊長沒有交集，加上兩人是上下屬關係，女運將當下不敢反抗，事後向局長室反應，結果消防局處理態度消極，甚至還要求不得召開記者會。事後，蘇姓小隊長也未曾向她道歉，女運將不甘受辱，決定申訴、提告性騷。

台中市消防局表示，有關大雅分隊同仁疑似涉及性騷擾一案，已接獲申訴並受理，目前蘇姓小隊長調離現職，將依規定召開性騷擾申訴評議委員會，聘請外部專家學者組成調查小組，進行後續調查，如有涉及不法，將依相關規定議處。

大雅警分局表示，已受理報案，被害人亦提出申訴及告訴，後續將依法通知該名蘇男到案說明，全案將依《性騷擾防治法》第25條規定，函送台中地檢署偵辦。

女運將不滿蘇姓小隊長至今未道歉，決定申訴、提告。(圖／投訴人提供)

