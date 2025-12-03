喝茫！狠夫持利剪殺妻 躲屋後公墓草叢落網

高雄29號晚間發生一起驚悚殺妻命案。（圖／東森新聞）





高雄29日晚間發生一起驚悚殺妻命案，一名劉姓男子疑似酒醉後和妻子爆發衝突，居然持剪刀狂刺妻子好幾刀，接著又跳進自家後方公墓的草叢躲藏。死者弟弟聯絡不上姊姊，到姊夫家報警後進屋，才發現姊姊倒臥血泊，頭部、臉部、頸部都有穿刺傷，送醫不治。警方也從草叢揪出劉姓男子，目前他也遭法院羈押，而寧靜社區爆發恐怖命案，鄰居都相當訝異。

救護車十萬火急開進高雄鳥松的某處社區巷弄，巷子尾端已經停了好幾台警車，因為一名婦人遭丈夫持剪刀刺傷，大量失血命危，送醫搶救宣告不治。

案發地就是這處透天社區最底端的民宅，大門的封鎖線還沒拆除，室內拖鞋擺在門外階梯，社區裡發生殺妻命案，鄰居都很訝異。

記者vs.鄰居：「聽到這麼嚴重，哇嚇死了，嘿對，（平常在這裡的生活作息，也都是很正常的一般住戶），對對對，很正常啊很正常。」

一群人開心出遊，跟上潮流比倒YA合影，穿黃黑上衣的就是劉姓兇嫌，旁邊綁馬尾、穿黑色上衣的婦人就是遭他殺害的妻子。29日晚間，死者回住處拿東西，夫妻倆疑似又為離婚問題發生爭吵，劉嫌一氣之下拿剪刀狂刺妻子，接著從房子後方逃離現場，跳進後方公墓躲在草叢。

鄰居vs.記者：「他們是說抓人啦，我們以為是外面的人跑進來，啊沒有想到是他老公，我也沒想到是我們這個社區的事。」

當晚9點半，死者的弟弟聯絡不到姐姐，來到姐夫家中見大門深鎖，打給姐夫他還說自己在睡覺。死者弟弟覺得怪異，打電話報警，請姐夫的妹妹來開門，雙方家屬和警察進屋，才在4樓發現死者倒臥血泊，頭部、頸部、胸部、腹部都有嚴重穿刺傷，而警方也在後方草叢逮捕劉姓犯嫌。

鄰居vs.記者：「那天聽說有聽人家說好像有喝酒，喝酒怎樣的我也不是很了解，（他們有常常吵架嗎），沒有，沒有餒，沒有常常吵架，怎麼這次這樣勒。」

據了解，劉姓嫌犯本來在做外燴，後來跟妻子開公司直播賣餅乾、水產，雙方育有一女。到底是不是丈夫喝了酒一時失控，還是有其它原因才行凶，目前法官裁定羈押，檢警要進一步調查。

