喝茶也能「膠囊化」！ 超商現沖熱茶「一顆」就OK

天氣變冷，暖飲商機跟著爆發！超商業者推出膠囊茶飲機，把茶做成膠囊，小小一顆放進機器裡，就能喝到現泡熱茶，就像膠囊咖啡機的概念。很多民眾也好奇，膠囊裡到底裝了什麼？是茶粉還是茶包？《EBC東森新聞》直接剪開來看。

超商新推出的膠囊茶飲機，只要把膠囊放進去，立刻就能沖出一杯熱呼呼的現泡茶。但不少民眾都在問，這樣一顆膠囊，到底裡面放的是茶包、茶粉，還是別的東西？《EBC東森新聞》實際剪開膠囊，答案揭曉，倒出內容物後發現原來是茶葉。

開箱來看，這次共有8款口味，膠囊裡通通是絞碎後的原茶葉，再塞入膠囊中，概念類似膠囊咖啡。業者透露，每顆膠囊的茶葉量差不多，但奶茶類因為需要更濃的茶味，茶葉量會比純茶再多一點。

至於喝起來差在哪？請民眾盲測分辨。民眾表示，其中一杯膠囊茶喝起來較順口，香味更明顯；另一杯則偏乾澀。還有民眾說，膠囊茶聞起來茶香濃、喝起來清香，另一杯反而像常見的瓶裝茶。

另一家超商則是把整包原茶葉直接倒進機器，同樣主打現泡，並領先推出AI智能現萃茶機，掃描QR Code就能立即出杯，科技感十足。天氣越來越冷，秋冬超商熱飲大戰全面開打。全家推出智能膠囊茶機；7-11除了現萃茶，也新上「不可思議茶BAR」多款特色熱飲；OK超商則祭出聯名現煮飲品，包括黑糖桂圓紅棗茶、錫蘭紅茶拿鐵等。

冷冷秋冬風一吹，暖飲商機跟著冒煙，從茶包、萃茶機到膠囊茶，超商殺進茶飲市場，煮泡方式也越來越多元。

