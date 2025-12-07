喝茶吃莓果救心臟！研究曝：多酚高的人老得慢、血壓膽固醇都更美

【記者黃泓哲／台北報導】「韋恩的食農生活」在臉書分享最新研究，指出常吃富含多酚的食物，像是茶、咖啡、莓果、堅果、橄欖油與全穀物，有助於長期維持心臟健康。一項由英國倫敦國王學院進行、追蹤超過10年、超過3100名成年人的大型研究發現，長期吃高多酚飲食的人，血壓、膽固醇狀況更理想，心血管疾病風險也明顯較低。

研究團隊分析來自 TwinsUK 族群的成年人，結果顯示，那些體內多酚代謝物濃度較高的人，心血管風險分數普遍較低，尤其與「類黃酮」與「酚酸」相關的多酚效果最明顯。這些人同時擁有較高的「好膽固醇」（HDL），更有助降低心臟疾病的風險。

為了更準確掌握多酚攝取量，研究團隊設計了「多酚飲食分數（PPS）」，評估20種常見高多酚食物的攝取程度。結果發現 PPS 與心血管健康的關聯，比單純看「多酚吃多少」更明顯，代表整體飲食習慣比單一營養素更重要。

研究第一作者Yong Li博士表示，多酚廣泛存在於生活中常見的植物性食物，攝取方式簡單、成本低，只要適量、持續吃，就能讓心臟的老化速度變慢。研究也指出，雖然年齡會提高心血管風險，但高多酚飲食者的風險增加幅度明顯比較慢。

