喝茶怕睡不著？營養師曝「這1種茶」影響最小 晚上喝反而更放鬆

茶，是許多人每天不可或缺的飲品。楊斯涵營養師的美味生活分享，在諮詢時常被問到：「營養師，聽說喝綠茶抗氧化最好？」「我下午喝茶晚上就會睜眼到天亮，怎麼辦？」「想靠喝茶幫助代謝，該喝哪一種？」其實，茶飲本身是非常好的健康輔助品，但喝對時間與選對種類，是關鍵。

喝茶到底會不會影響睡眠？

很多人的困擾是：「想喝茶提神，又怕晚上失眠。」事實上，茶飲中的咖啡因確實會刺激中樞神經，但影響程度「因人而異」。關鍵在於咖啡因在體內的代謝速度。一般成人的咖啡因半衰期（體內濃度減少一半所需的時間）約為3到6小時。

楊斯涵建議，如果你屬於對咖啡因較敏感的族群，為了不影響夜間睡眠品質，建議訂下下午2:00的界線。下午兩點後，盡量避免飲用濃茶或高咖啡因飲品，讓身體有足夠的時間代謝。

抗氧化霸主「兒茶素」，誰是第一名？

說到茶的健康效益，最著名的莫過於抗氧化劑——「兒茶素（Catechins）」。兒茶素含量與茶葉的發酵程度成反比：發酵度越低，保留越多。

1、冠軍：抹茶。抹茶是將整片茶葉研磨成粉，喝抹茶等於是把整片茶葉的營養「吃」下肚，兒茶素攝取量自然最高。

2、亞軍：綠茶。未經發酵，保留了大部分的兒茶素。

3、季軍：輕烏龍。部分發酵，介於綠茶與紅茶之間。

那全發酵的紅茶呢？

別擔心，紅茶雖然兒茶素較少，但在發酵過程中，兒茶素會轉化為茶黃素，與茶紅素。這些同樣是強力的抗氧化劑，且茶性較溫和，適合需要暖胃的人群。

想要促進代謝？ 尋找「綠原酸」

除了兒茶素，另一種備受矚目的代謝成分是「綠原酸」。想補充綠原酸，可以根據對咖啡因的需求來選擇：

．需要提神時（含咖啡因來源）：淺焙咖啡、瑪黛茶是好選擇

．擔心睡不著時（無咖啡因首選）：可以選擇牛蒡茶或杜仲茶，它們在傳統茶飲中是少數不含咖啡因卻含有保健成分的選擇

全日聰明飲用時刻表

綜合以上理論，該如何安排一天的喝茶行程呢？跟著人體的生理時鐘這樣喝：

．上午07:00-12:00｜啟動能量

推薦飲品：淺焙咖啡、瑪黛茶

目的：利用咖啡因提神醒腦，同時攝取綠原酸啟動代謝開關

．下午12:00-15:00｜午後保養

推薦飲品：冷泡綠茶

目的：此時適合補充高兒茶素進行體內環保。推薦「冷泡法」，因為低溫沖泡能減少咖啡因釋出，降低對傍晚後生理時鐘的影響

．傍晚後17:00後｜放鬆身心

推薦飲品：牛蒡茶、博士茶（Rooibos Tea）

目的：選擇完全「無咖啡因」的草本茶飲，既能享受熱飲的療癒感，又完全不必擔心干擾睡眠

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

