喝藥膳湯配酒！她竟心悸、站不穩 醫揭「1狀況」恐釀內出血

記者鄭玉如／台北報導

冬天進補要小心！內科醫師傅裕翔提醒，長輩正在服用抗凝血藥物，若又進行食補，恐增加瘀青、流血或內出血的風險。（圖／記者鄭玉如攝影）

許多人喜歡在冬天進補，但小心補過頭恐傷身。內科醫師傅裕翔分享案例，一名婦女食用藥膳湯、羊肉，還配了2口米酒，隔天虛弱到站不穩，原因竟是吃太補，其實進補對長輩而言容易變成負擔，尤其服用抗凝血劑等藥物者，恐增加瘀青、流血或內出血的風險。

傅裕翔在臉書粉專提到，一名婦女身體不適就醫，出現心悸、頭暈等症狀，起初以為只是太冷，一問才知，她前一天喝了一碗藥膳湯，以及一大盤羊肉，還配了2口米酒，當下覺得身體很暖，隔天卻整個人虛弱到站不穩，這其實是常見的「補過頭」。

傅裕翔指出，補品與日常飲食不同，像是「溫和版中藥」，對年輕人可能只是暖身，但對正在吃藥的長輩卻容易變成負擔，因為補品會「影響藥效」，大部分補品都會加酒精，酒精也會增強抗凝血藥物的效果，若長輩正在服用抗凝血藥物，進而增加瘀青、流血或內出血的風險。

再來是「酒搭配溫熱藥膳、安眠藥」，很多補湯都會加米酒，再加老薑、麻油，本身就會讓血壓下降、頭熱臉紅。長輩若習慣睡前吃像贊安諾這類安眠藥，搭到補湯就容易頭暈、起身不穩、夜間跌倒，隔天整日昏昏沉沉，讓人以為是老化，其實是藥物與補品的雙重影響。

另外，吃太補恐讓心臟和血壓負擔變大，例如羊肉爐、麻油雞、薑母鴨的湯頭，通常都會加入各種調味料。對高血壓、心臟衰竭或腎臟病的長輩而言，大口喝湯會容易水腫、喘、血壓飆高，許多人覺得喝湯才叫補，其實這是最容易出事的部分。

傅裕翔提醒，長輩並非不能在冬天進補，重點是要吃對方式，一週1至2次就好，不要每天補、每餐補，長輩若在吃抗凝血藥、抗血小板藥、安眠藥，一定要先跟醫師或藥師討論。另外，少喝湯、多吃菜和肉，湯裡的酒、油、藥材濃縮在湯裡，反而負擔最大，且吃補當天別喝含酒精飲品，吃完後若特別暈、心跳變快、走路不穩，千萬不要撐，直接就醫。

