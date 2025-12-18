喝豆漿好處多！營養師教戰「挑豆漿3重點」5族群最適合

許多民眾會選擇豆漿當早餐飲品，對此營養師張語希分享，豆漿富含大豆蛋白、植物性脂肪、鉀、鎂、多酚類與大豆異黃酮，加上0膽固醇、不含乳糖，每天一杯豆漿好處多，不過對大豆過敏者、慢性腎臟病患就不適合攝取，提醒民眾多加留意。

營養師張語希在臉書專頁分享，在營養學中，豆漿是植物性蛋白質的代表，富含大豆蛋白、植物性脂肪、鉀、鎂、多酚類，以及大豆異黃酮，加上0膽固醇、不含乳糖，每天一杯約300ml的豆漿好處多，可以補充優質植物蛋白、減糖、戒掉含糖飲料，以及抗氧化、維持代謝。

廣告 廣告

營養師張語希建議，豆漿早上飲用最剛好，如地瓜搭配豆漿、燕麥搭配豆漿，或是糙米餅搭配豆漿都是不錯的組合，既飽足又營養，其中中高齡者、女性族群、乳糖不耐者、素食者、減糖／戒手搖飲者等五族群更是非常適合喝豆漿，但對大豆過敏者、慢性腎臟病患就就不建議攝取：

中高齡者：預防肌少症、改善腸道蠕動、降低壞膽固醇。

女性族群：補充植物性荷爾蒙。

乳糖不耐者：不喝牛奶的營養替代。

素食者：植物性蛋白來源。

減糖／戒手搖飲者：低糖生活的好選擇。

營養師張語希亦分享挑豆漿3重點供民眾參考：

蛋白質含量越高越實在。

避免添加糖、香料、防腐劑。

優先選「有機黃豆」或「非基改黃豆」。

撰稿：吳怡萱





