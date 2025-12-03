喝這杯預防乳癌、膀胱癌、大腸癌！攝取黃金水量抗癌抗老保護DNA
常常覺得身體卡卡、脹氣、便祕？想知道抗癌最關鍵的做法？林口長庚醫院腫瘤科助理教授級主治醫師廖繼鼎指出，喝水可能是最便宜、最強的抗癌習慣，但關鍵是要喝對。研究證實，喝對水可以預防乳癌、大腸癌和膀胱癌。
廖繼鼎曾經遇過一位50多歲的王小姐，養生很嚴格，卻常常覺得身體卡卡、脹氣、便祕。他請患者試試正確喝水，改成溫水慢慢喝，結果一個月後，她精神變好，整個人都輕鬆了。這說明水是最便宜、最強大的天然修復工具，從喝對水開始，就是最簡單有效的抗癌第一步。
喝水四大健康影響 幫助身體排毒修復
廖繼鼎指出，水對健康有四大影響。
水是身體的天然清潔工，每天幫我們清除毒素，特別是對膀胱癌、腎臟病等患者，水喝得夠，腎臟才有足夠的水可以沖洗，不然毒素排不出去，最後反而讓身體更受傷。
水會幫助身體自我修復，晚上睡覺時，身體在做巨大的維修工程，如果水分足夠，修復效率就會更好。
水能保護DNA，減緩老化。細胞脫水時，DNA容易受損，這正是癌變的第一步。喝水不只是皮膚好看，可以讓細胞穩定，不發生突變，從源頭上預防癌症。
喝水讓消化順、吸收好、循環順。有些人吸收不好，因為喝水錯了。飯前飯後喝太多冰水，會稀釋胃酸，干擾消化。但如果平常溫水慢慢喝，就像替身體加了潤滑劑，會讓整個系統順暢起來。
看更多：10大傷腎喝水習慣！運動後、晚餐後大量喝水超危險 晨起要喝這杯水
喝水降低三大癌症風險 膀胱癌大腸癌乳癌受惠最多
廖繼鼎表示，當談喝水能防癌，這不是迷思，而是有實證科學支持的觀點。特別是對三種癌症：膀胱癌、大腸癌和乳癌，喝對水真的可能降低風險。
膀胱癌
美國研究發現，每天喝水超過2500c.c.的人，罹患膀胱癌的機率比喝不到1300c.c.的人低了49%。因為尿液裡本來就有致癌物質，水喝太少，排尿太少，就像讓膀胱泡在毒素裡，不斷刺激膀胱內膜，長期可能導致癌變。多喝水、多排尿，就像在沖洗膀胱，把致癌物沖走，降低風險。
大腸癌
美國和台灣多項研究發現，喝水多的人罹患大腸癌和直腸癌的風險明顯降低。台灣一項研究顯示，喝水量最高的那組男性，罹患直腸癌的風險比喝水量最低組的男性低了92%。喝水少容易造成便祕，腸道蠕動減慢，毒素停留時間拉長，增加癌變風險。多喝水就像給腸道沖洗，促進排便，縮短毒素與腸壁的接觸時間，自然降低癌症的發生機率。
乳癌
一項針對女性的臨床研究發現，每天喝足夠水的女性，罹患乳癌的風險比喝水太少的女性低了近七成。科學家推論，長期輕度脫水可能影響細胞內部代謝，讓致癌物質更難排出體外。喝水充足等於給細胞創造一個更乾淨、代謝更順暢的環境，幫助身體啟動對抗癌變的自癒能力。
看更多：乳癌榴槤、山藥都要少吃！大咖女歌手坦承得乳癌需治療 可以喝豆漿嗎？
水喝多少才夠 怎麼喝最有效 黃金水量曝光
廖繼鼎指出，水要怎麼喝才正確？首先要搞清楚每天該喝多少水。黃金水量計算方法是，正常人每天的水分攝取每公斤體重30至40毫升，60公斤的人大概每天需要1800至2400毫升的水分。這裡有個重點，別忘了這個水分是總水量，包括喝的水和吃進的水。
一項超過3萬人的大型研究告訴我們，每天喝進去的水1至1.5公升各種飲品，包括茶、果汁、牛奶、湯，死亡風險最低。但喝太多含糖飲料和酒精，反而增加風險。更重要的是，吃進去的水也很關鍵，像是新鮮蔬菜、水果，比如番茄、西瓜、湯品、稀飯，這類含水量高的食物，研究顯示攝取越多食物中的水分，癌症死亡風險越低。
想知道自己喝水夠不夠，最簡單的判斷方法就是看尿液顏色，只要是淡黃色，表示身體水分充足。尿液顏色如果太深，身體就是缺水，就要趕快補水。
看更多：煩躁、水腫、想退火？中醫激推這幾種「天然涼補水」 吃1味降火
喝水三個小撇步 讓身體更健康
廖繼鼎提醒，喝水有三個小撇步，讓身體更健康。第一，算出你專屬的黃金水量。第二，每天多次慢慢喝溫水，不要一次喝太多。第三，挑選乾淨、沒有污染的好水，別讓壞水害了你。這三個小習慣，可能就是翻轉健康的開始。
不能趁熱喝 超過65℃恐致癌
特別要注意的是，台灣人有個習慣叫做趁熱喝，聽起來好像很養生，但其實這是一個急需改掉的壞習慣。2016年，國際癌症研究機構IARC就把超過65℃的熱飲列為2A級致癌物，也就是說，可能對人體致癌。因為高溫會直接刺激食道黏膜，造成慢性發炎、細胞變異，進而增加食道癌的風險。所以記住一句簡單卻關鍵的話，熱熱的喝可以，喝到燙口不行。這是一個小習慣，但可能救你一命。
看更多：溫水才養生？每天起床喝這種水，身體代謝大不同！醫師這樣建議
廖繼鼎強調，水是身體的命脈，喝乾淨的水，喝足夠量的水，才是真正讓身體強壯、防癌的第一步。這可不是小事，而是健康的底盤，是讓身體機能順暢、免疫力提升的最簡單方法。從今天開始，記住健康有道，簡單做到。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／廖繼鼎醫師
