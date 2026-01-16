喝酒前先吃烤雞能防醉？營養師揭「2大墊胃神物」 阻礙酒精吸收

記者鄭玉如／台北報導

尾牙應酬必看！營養師夏子雯提醒，空腹或快速喝酒易暈頭痛，多吃高蛋白或高脂墊胃、慢飲補水可減少宿醉。（示意圖／PIXABAY）

歲末年終之際，企業紛紛舉辦尾牙犒賞員工，酒桌應酬免不了，但想喝得盡興又不醉，其實有技巧可循。營養師夏子雯提到，空腹喝酒或快速暢飲，酒精在15到30分鐘內會迅速進入血液，引發暈眩、頭痛、倦怠，並分享5招防喝醉技巧，如飲酒前吃高蛋白、高脂食物，能阻礙酒精吸收。

空腹快喝易暈、頭痛！台人多易乙醛堆積

夏子雯在臉書粉專指出，有些天生酒量好、醉得很慢，因為體內有高效能酒精代謝酵素，幫助酒精快速轉化為乙醛，分解為無害醋酸，避免乙醛累積，不過台灣多數人基因屬於容易讓乙醛堆積型。若是空腹喝酒、快速暢飲，酒精迅速進入血液，15至30分鐘內達到高峰值，就容易引發暈眩、頭痛、想睡覺，有些人甚至出現脫序行為。

喝酒前必「墊胃」！選擇高蛋白、高脂、慢飲補水

1、提前墊胃：喝酒前吃「高蛋白、高脂食物」，例如烤雞、堅果、起司乳酪、牛奶、豆漿等，阻礙酒精吸收，延長醉酒時間30至50%

2、稀釋酒精：可搭配氣泡水、冰塊或檸檬汁。

3、酒水輪替法：1口酒搭配3口白開水，充足水分、防脫水、加速酒精代謝。

4、慢飲節奏、別豪飲：每杯酒花20分鐘慢慢喝完，請勿一直乾杯。過程中可多咀嚼小菜、多聊天，給肝臟更多解酒時間。

5、選對下酒菜：優先高纖蔬菜如沙拉、海鮮、肉類或豆製品，穩定血糖，避免油炸及甜食加劇酒精負荷。

夏子雯提到，酒後若想快速恢復，建議喝酒前後雙重補充維生素B群，飲酒前30至60分鐘補充，幫助肝臟代謝乙醛，減少宿醉疲勞感。另外，還要補水與電解質，多喝水、電解質飲料或椰子水，避免宿醉與脫水，但要避免咖啡因與抽菸，咖啡因利尿易脫水，菸酒並行會加重頭痛、心悸與疲勞。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

