喝酒吸毒撞死晨運婦 魏女態度消極二審維持8年6月

台南市 / 綜合報導

2023年台南一名魏姓女子，從舞廳下班後，又到友人家中喝酒吸毒，結果還開車上路，撞死無辜的晨運婦人，肇事後她甚至只關心跑車受損而不顧人命，引發眾怒。

魏姓女子去年一審，被重判8年6月，魏女認為量刑過重，沒有考慮到她的家庭環境，因此提出上訴，魏女出庭時堅稱無力賠償，犯後態度完全沒改善，法官認，一審判決並無違法或不當，駁回請求，仍可上訴。

原始連結







更多華視新聞報導

碰！跑車女酒駕 保齡球式連撞路旁6車害1傷

吃串燒被鋼絲割破舌！ 客控店員態度消極 業者致歉

酒駕拒檢逃竟撞民宅 警掏槍逮人「幸無人傷」

