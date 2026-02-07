一喝酒就臉紅的人中風風險高？醫揭「致命基因風險」

生活中心／綜合報導



尾牙季到了，不少公司、朋友聚餐一場接一場，餐桌上少不了喝酒助興，但也常看到有人才喝幾口，臉、脖子甚至全身立刻通紅。多數人以為只是酒量差，但其實這與「酒精不耐症」體質有關。國內研究指出，台灣約有47%人口帶有相關基因，比例居全球之冠，而這不只是攸關喝酒不舒服，還可能和腦中風提早報到有關。









帶有酒精不耐症體質的男性，每天喝3罐350cc啤酒或3杯紅酒，中風發生年齡平均提前約7.5年。（示意圖非關本新聞／民視新聞）

一項由三軍總醫院中樞神經科主任宋岳峰率領進行的研究，分析930名首次發生缺血性中風患者的其中598位男性，女性重度飲酒比例較低，故分析以男性為主，研究聚焦與酒精代謝有關的乙醛去氫酶（ALDH2）基因變異，結果發現，帶有酒精不耐症體質的男性，若達到研究定義的重度飲酒量，大約相當於每天3罐350cc啤酒或3杯紅酒，中風發生年齡平均提前約7.5年。進一步分析也顯示，完全無法代謝乙醛的ALDH2*2/*2男性，中風風險比一般人高出1.93倍，相關成果已刊登於國際期刊《Alcohol: Clinical & Experimental Research》與《Stroke》。

酒精不耐症患者飲酒後容易出現臉紅、心悸、頭痛、噁心等反應。（示意圖非關本新聞／民視新聞）

宋岳峰指出，酒精不耐症患者因無法有效代謝乙醛，飲酒後容易出現臉紅、心悸、頭痛、噁心等反應，乙醛長期累積可能傷害血管內皮與神經系統，提高中風與癌症風險。他也強調，「適量飲酒有益心血管」多來自歐美研究，並未考量東亞族群高度盛行的基因差異，並不適用於台灣。對一喝酒就臉紅、甚至明顯不適的男性而言，避免飲酒，並控制血壓、血糖與生活作息，才是真正降低健康風險的方式。

《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

原文出處：過半國人有酒精不耐症？醫曝這類人每天喝「超過3杯」中風恐提早7.5年

