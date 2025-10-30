喝酒應酬陷迷茫 做環保找回清醒人生

苗栗頭份地區的慈濟志工「何永昌」，投入環保10多年。年輕時，老愛喝酒應酬，還把朋友帶到家裡賭博，幾乎天天醉茫茫，氣得太太決定要跟他離婚。當時太太是慈濟會員，志工每個月到家裡收功德款時，一次又一次勸戒他，終於他願意接觸慈濟，半年內戒掉所有壞習慣，投入環保，幾乎天天清晨開環保車到處回收，一直堅持到現在，也找回家庭的幸福。

63歲的何永昌，每天清晨五 六點就開著環保車，從頭份環保站出發，開始到各個據點回收。

苗栗地區很大，從頭份到南庄山區，路途遙遠。 每到一個地方，他就快速的把志工分類好的東西搬上車，繼續前往下一個點。 環保車滿了之後，還要先載回環保站卸貨。一天十幾個據點跑不掉，他已經這樣堅持了10多年。但他很不好意思的說，沒入慈濟前，他一堆壞習氣，很傷家人的心。

何永昌的女兒：「以前都是 下班第一件事，就是先跟朋友喝酒吃飯打麻將。」

慈濟志工 何永昌：「清醒的時間比較少，大部分都是茫茫的(喝醉)。」

這些年，他不斷地修正自己，專心投入環保後，漸漸改變。

主持人 黃添明：「要跟他的3個女兒說感恩，你們沒有把爸爸放棄，所以全家一起做慈濟 好不好，歡天喜地 腳踏實地 (好)。」

從以往夜夜笙歌，到現在成了慈濟環保尖兵，何永昌用毅力，扭轉人生。

