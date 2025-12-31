華碩驚傳全面退出手機市場的消息，在農曆年前夕於科技圈炸鍋。Threads上知名手機通路「零壹通訊 憲東手機人生」爆料指出，華碩手機事業將於2025年12月31日畫下句點，不只Zenfone與ROG Phone不再推出新機，全台專賣門市也將同步撤場，相關說法迅速在社群延燒，引發網友高度震撼與不捨。
圖/AI示意圖商傳媒｜記者責任編輯／綜合報導2026年開春紅盤行情氣勢如虹，台股今（2）日在護國神山台積電續創新天價領軍下，搭配光電、電器電纜與電子通路等族群強勢表態，加權指數盤中一度大漲近400點，最高攀升至29,363.43點，再刷盤中新高紀錄，終場收在29,349.81點，上漲386.21點，漲幅1.33%，亦同步寫下歷史收盤新高，成交金額放大至6,488.45億元。台積電今日以1585元作收，上揚2.26%，續創歷史天價，推升半導體族群強勢表態，類股指數上揚2.34%，成盤面最強焦點。記憶體股亦獲資金追捧，華邦電、旺宏雙雙攻上漲停，南亞科、力積電、力成都明顯走揚。光電族群持續獲得青睞，達興材料亮燈漲停，群創上漲逾6%，大立光、亞光、友達、彩晶同步走強。惟傳產族群表現分歧，台塑四寶遭逢調節壓力，盤中全面翻黑，拖累塑膠、油電燃氣等類股走勢偏弱。台股三大法人今合計買超達190.36億元，其中自營商買超112.36億元，外資及陸資買超120.18億元，惟投信略為調節，賣超42.18億元。國際股市方面，因元旦假期影響，美日皆休市；韓國KOSPI指數則受惠大型半導體股領漲，收盤大漲2.27
對於《英雄聯盟》台港澳地區的粉絲們來說，已經過去的 2025 年無疑是感到榮耀、驕傲與可惜的一年。來自台灣的 CFO 戰隊代表 LCP 賽區出征三大國際賽事：初陣對抗賽、季中邀請賽與世界大賽都留下了讓人印象深刻的成績，在 2025《英雄聯盟》世界大賽中更打破十年魔咒，帶領台港澳地區的隊伍重返淘汰賽舞台。不過，讓人可惜的是 CFO 在休賽期並無法順利讓八強陣容全員留下，日前也上傳了新中野組合 Peungyeon 與 Shad0W 的介紹影片。不過，這兩位中野組合在介紹影片中喜歡的遊戲風格完全不一樣，因此 CFO 在即將開打的新賽季能否順利磨合，也將是 2026 LCP 賽季的一大看點。
2026年首波冷氣團來襲，很適合吃薑母鴨或羊肉爐暖暖身，不過營養師高敏敏提醒，補湯看似補身，其實也可能補進大量熱量與鈉，更提醒「6種人」進補要注意。（賴俊佑）
日前一名日本男性於去年耶誕節時身穿紅色泳褲、頭戴聖誕帽，於印度恆河沐浴時，遭周圍居民包圍阻擋，並大聲斥責。相關影片在網路上流傳，起初許多人以為是因為該名男子的穿著引起的文化衝突，事後遭揭露是因其於恆河內小便，才激怒當地居民。
政治中心／李汶臻報導自民眾黨前主席、前台北市長柯文哲被控涉入京華城、政治獻金等弊案後，柯妻陳佩琪不時就在臉書發長文有感而發。而柯文哲今天（1/2）首度鬆口談及對此事的看法，表示對於陳佩琪每天在家寫臉書「很頭痛」，甚至還勸對方「找個工作努力賺錢」。對於柯文哲再度公開喊窮的言論，媒體人詹凌瑀在臉書發文幫柯家算錢帳，並形容「今天看到柯文哲在立法院的表演，我真的要在螢幕前笑出腹肌」。
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股權王台積電（2330）在2026年第一個交易日續揚漲勢，終場收盤中最高價1585元，創下歷史新天價，帶動台積電概念股齊揚漲...
史上最重拳打房！2026年最新六都會房價買賣移動棟數出爐，總計六都全年共20萬4596棟，年減24.5%，為近8年來的新低量，桃園市的中壢區與桃園區，聯手包辦2025年六都交易量冠亞軍。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨直言，2026年房市恐回歸到上一波房市大空頭的水準，至於海嘯餘波延續至何年何月，端看市場價格是否鬆動，2026年房市景氣亦難有春燕回巢。
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導62歲資深媒體人劉寶傑在政論節目《關鍵時刻》主持長達18年，鮮明風格收獲大批粉絲，他在去年年初拋出震撼彈，卸下主持棒。...
即時中心／廖予瑄、陳治甬報導全台冷颼颼！中央氣象署上午表示，受到強烈大陸冷氣團影響，時間越晚氣溫恐怕會越低。氣象署預報員林定宜指出，今（2）日下半天時，基隆北海岸及大台北山區有些降雨，但從晚間到明（3）日，天氣將轉乾。氣溫方面，明日清晨中部以北、東北部會下滑到10度左右，南部12度，花東地區13、14度，中南部地區的日夜溫差大；另外，高雄以北、宜蘭、花蓮附近恐怕會出現黃燈以上的低溫燈號，民眾務必特別注意。
台灣首部正能量微短劇《世世動了心》，將於一月五日在《人間福報》YouTube等多個官方社群平台盛大首播；全劇匯集兩岸新生代演員同台飆戲，創新融合「橫、豎屏」雙規格敘事，細膩刻畫「三世輪迴」的宿命糾葛，譜寫一場跨越時空的三世輪迴故事。(見圖)製片人羅法平今(二)日透露，這是我們向佛光山開山星雲大師致敬的誠意之作，《世世動了心》靈感取材自大師經典小說《玉琳國師》，大膽採用Z世代視角製作全新作品；團隊期望透過新媒體形式延續大師人間佛教精神，讓觀眾在快節奏觀影體驗中，也能深入淺出領悟因果與緣份的真諦，並從中獲得正能量與心靈啟發。《世世動了心》二○二四年十月十六日在橫店影視城開機，由郭久安執導、梁子瞭編劇，卡司組合更讓人眼睛一亮，匯集了藍博、廖茉汐、楊鎮、羅睿等兩岸微短劇圈崛起的新 ...
太子集團案檢調警11月起執行4波搜索行動，查扣豪宅超跑市值高達45億元8人遭收押，專案小組查出該集團在帛琉將1間渡假村當作水房，今再搜索約談拘提8人到案。
中部中心／張家維 南投報導南投警方接獲民眾報案，在草屯鎮與中寮鄉交界附近，有一處農舍發生竊案，警方到場時，竊嫌已經被地主壓制在地，卻不斷喊著要驗傷，員警搜身，還找到毒品及吸食器，儘管證據確鑿，嫌犯竟然還辯稱，那只是口含錠！
地方中心／陳崇翰 基隆報導這麼寒冷的天氣，誰這麼過分，偷走住家的熱水器！受到強烈大陸冷氣團影響，全台冷颼颼，可是在基隆地區，卻有宵小鎖定民宅的熱水器，看準防火巷裡面，鮮少有人注意，就在光天化日之下，大膽犯案，似乎還專挑新款熱水器，警方初步統計，至少有六戶民宅遭竊，暫時沒有熱水可用。
苗栗鎮苑裡鎮苗121線道山柑里今（2）日上午發生一起肇逃死亡車禍，一名79歲的李陳姓老婦人穿越馬路時，遭一輛疾駛而過的白色賓士撞飛，因傷重送醫不治。警方獲報後調閱監視器查出肇逃男子身分，發現王姓男子撞人後棄車逃逸，案發後2個多小時，疑似良心不安自首投案，全案將依公共危險罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。