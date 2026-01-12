喝酒糾紛當街攔車開槍 苗栗頭份槍擊案釀2傷

頭份街頭攔車槍擊案，2男受傷。（圖：警方提供）

苗栗縣頭份市下公園12日清晨5點左右發生槍擊案，造成2人腳部受槍傷送醫救治，沒有生命危險，警方在犯案車輛後車廂查獲改造手槍1支、子彈11發。由於嫌犯開槍後徒步逃離現場，警方根據嫌犯所駕休旅車車號，循線帶回車主和林姓男子到案說明，初步了解是喝酒糾紛引起。

頭份槍擊案警現場尋獲6彈殼，嫌犯車上查扣1槍11發子彈。（圖：警方提供）

警方初步調查，這起當街追逐攔車開槍洩憤槍擊案，發生在12日清晨5點左右，雙方疑似因喝酒產生嫌隙相約談判，之後開車追逐並當街攔車開槍洩憤。黑色休旅車橫停路中央攔停對方自小客車，休旅車後座一名男子下車後，持槍朝對方自小客車連開6槍，造成車上駕駛和乘客腳部受傷，2人自行前往就醫，幸好沒有生命危險。至於休旅車上嫌犯則徒步逃逸。警方在休旅車後車廂起獲一把改造手槍和11發子彈。

警方表示，全案已報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，持續追查槍枝來源，並進一步釐清犯罪原因、追查其他在場涉嫌人到案。（彭清仁報導）

警語：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康