喝酒續攤刺死人 男判八年刑

柳姓男子到朋友家中續攤喝酒，因不滿卓姓鄰居家中發出音量過大，雙方發生爭執，持刀刺死卓男；屏東地院依殺人罪判處柳男八年徒刑。

檢警調查，二○二四年一月廿日中午十二時至下午三時許，柳男在屏東春日鄉某處飲酒，同天下午四時許又到朋友家中續攤直到晚間七時許，柳男因不滿鄰居卓男家中發出音量過大，雙方發生爭執。

柳男返回家中持長刀刃，朝卓男右前胸刺入，傷及心包膜、心臟右心室、肝臟，送醫搶救，當晚仍宣告不治；柳男被檢方依殺人罪嫌起訴。

案經屏東地院依殺人罪，判處柳男八年徒刑、遞奪公權三年，法官並令他於執行完畢或赦免後，施以強制監護一年處分，全案可上訴。