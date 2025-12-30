喝酒能助眠、小酌無害？ 小心酒精影響比想像大！長期飲酒恐失智、腦病變

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

年末將近，親友聚會、部門尾牙、年終應酬也越來越多，許多人將飲酒當作社交的潤滑劑，以為小酌怡情，甚至覺得睡前喝點酒還可以助眠，但長期飲酒不僅傷肝，更有可能導致失智！

52歲林老闆交友廣闊、應酬頻繁，甚至習慣靠酒助眠，在不知不覺中健康、生活已被酒精悄悄影響，起初他只是偶爾忘記事情，但之後卻出現記憶力明顯缺損的情況，工作判斷也不再精準，甚至影響公司營運，壓力、債務更接踵而來。在家人陪伴下，他才前往臺北市立聯合醫院松德院區就醫，經過檢查評估後確診為「酒精性失智症」。

目前，醫學研究已明確證實，長期飲酒不僅傷肝，更會直接損害腦部。臺北市立聯合醫院松德院區成癮防治科醫師洪研竣提醒，酒精本身就是失智的重要風險因子，飲酒會加速腦部退化，很有可能會讓人因此而提早邁向失智。民眾應正視酒精帶來的健康威脅，守護自己與家人的腦部健康。

為何酒精會影響腦健康、導致失智？ 原因一：神經毒性

酒精代謝物「乙醛」不只是一級致癌物，它還具有神經毒性，長期飲用會造成慢性發炎、自由基堆積、神經細胞受損等。此外，洪研竣醫師表示，酒精還會改變腦部神經受體的功能，導致認知功能受損，這些變化都會傷害大腦生理功能，使人的記憶、判斷、衝動控制、情緒調節能力等下降。





許多研究也陸續指出，飲酒與失智具有很大的相關性。2017年國際期刊《Psychosomatics》中發表的一項系統性回顧研究就曾提到，持續飲酒可能會導致中壯年族群大腦功能受到影響，提早出現失智症狀。





國際期刊《Neuropsychiatric Disease and Treatment》2020年的系統性回顧研究也指出，每週飲酒超過14個酒精單位（相當於每週140克酒精，約等於每週12罐330毫升酒精濃度4.5％的啤酒），是已確定的失智症危險因子之一。





而2024年國際知名期刊《The Lancet》，收錄30萬名飲酒者資料分析更顯示，飲酒與失智症的發生有其因果關係。

原因二：酒精使人缺乏維生素B1 不只失智還可能腦病變

除了直接的神經毒性外，酒精還會導致身體缺乏神經生長的必須營養素「維生素B1」，不只失智，還會增加腦病變的風險。洪研竣醫師指出，長期飲酒導致維生素B1嚴重缺乏，可能會造成「韋尼克氏腦病」與「高沙可夫症候群」，出現眼球運動異常、步態不穩、嚴重失憶與虛談等症狀。

酒精影響比想像中大 及早戒酒才能降低失智風險

許多人都知道飲酒後的失控行為會對他人造成影響，但事實上酒精損害腦部健康導致失智、腦病變，更會讓人承受沉重的生活、照護壓力。因此臺北市立聯合醫院松德院區成癮防治科呼籲民眾記住以下3點，別讓酒精對健康造成更大的傷害：

酒精不是保健品，長期飲酒會增加失智風險，並非小酌無害。

若有長期飲酒習慣，應警覺失智風險，及早戒酒最能降低傷害。

若出現飲酒控制困難或記憶力明顯退化，應及早尋求專業精神醫療協助。

KingNet國家網路醫藥提醒您：飲酒過量有害健康！



