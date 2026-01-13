喝酒能暖身？反而更易失溫 營養師揭「6大發熱食物」：綠茶也有用

記者鄭玉如／台北報導

入冬氣溫驟降，不少人穿著發熱衣、使用電熱毯取暖，其實靠吃也能暖身。營養師李宜樺分享6大冬季「發熱食材」，從內而外幫助身體產熱，冬天不再手腳冰冷，另外，有些人會喝酒暖身，其實是錯誤迷思，酒精只能讓人短暫感覺暖和，但若保暖措施不足，反而容易失溫。

李宜樺在臉書粉專指出，許多人認為「喝酒能助暖身」，其實是錯誤說法，酒精雖然可讓心跳加快、皮膚血管擴張，讓人短暫感覺暖和，但同時會增加體表散熱，一旦保暖措施不足，反而更容易失溫。

廣告 廣告

李宜樺分享冬季暖身推薦6大食材，包括「大蒜」，可活化棕色脂肪、促進新陳代謝，幫助身體產熱，手腳不再冰冷；「生薑」中的薑醇與薑酚，促進血液循環，提高新陳代謝；「高蛋白食物」如牛肉、海鮮、內臟，富含蛋白質與維生素B12、鐵質，增加血液循環並促進熱量產生。

再來是「綠茶」，其中的兒茶素可增加脂肪氧化，並促進熱量消耗；「薑黃」有助於活化甲狀腺功能，增加產熱，提升體溫；最後是「肉桂」，肉桂醛促進血液循環，加入冬日料理暖心又暖身。李宜樺更提醒，冬天不要依賴喝酒暖身，應多攝取健康發熱食材，讓身體從內到外都溫暖。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

凡事不戰而勝！「4星座」運勢旺炸、磁場大爆發 魅力變通行證

業務男求愛被拒！崩潰「洗了仍飄起司味」 醫揭6發臭原因：內褲變培養皿

喝錯湯恐短命！日本研究：死亡風險激增 醫點名「2款湯」護腸、助消化

煮麵泡沫狂溢出好難清！達人揭「加1神物」 免再刷瓦斯爐

