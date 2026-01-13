喝酒臉紅是代謝好？混酒為何特別容易醉？營養師揭開你不知道的科學真相

歲末年終，各企業進入尾牙與聚餐高峰期，職場應酬後的宿醉、臉紅與斷片成了許多人的日常困擾。大眾對於酒量好壞、解酒妙方往往存有許多「都市傳說」，像是「臉紅代表循環好」、「喝咖啡可以解酒」，真的是這樣嗎？還有一些人，喝酒容易醉、隔天頭痛欲裂，該怎麼辦？營養師分享在尾牙季必備的3大實戰訣竅。

夜幕低垂，城市的霓虹燈火點亮了社交生活的序幕。無論是職場應酬的杯觥交錯，還是親友聚會的把酒言歡，酒似乎成了現代人釋放壓力與拉近距離的萬能鑰匙。然而，在這些金黃色氣泡與紅寶石般液體的背後，隱藏著許多你我深信不疑、卻可能傷身害命的「都市傳說」。

小酌怡情？研究揭亞洲人基因差異，喝酒風險更高

過去聽人說「適量飲酒有益健康」，但營養師李芷薇指出，最新的醫學趨勢對此持保守態度。她直言，如果你本來沒有飲酒習慣，很棒，請繼續保持；如果你原本就有喝酒習慣，目前的建議是控制頻率與量，千萬不要因為聽說某些酒類有益健康而刻意去喝。

特別是對於亞洲人來說，酒精帶來的風險可能比歐美人士更高。研究發現，酒精進入人體後產生的代謝物會改變口腔菌叢，進而影響腸道菌相，甚至與大腦失智風險增加有關。這種連鎖反應讓「健康飲酒」的門檻，在亞洲地區變得更加嚴苛。

喝酒臉紅是代謝好？專家打臉：是酒精不耐症

酒席間最常聽到的迷思莫過於「喝酒會臉紅，代表代謝很快、血液循環好」，李芷薇對此給出了否定的答案，其實容易臉紅，代表酒精代謝狀況非常糟糕。在醫學上稱為「酒精不耐症」。

原來，酒精進入人體後，會先代謝成毒性極強的物質「乙醛」，一個健康的肝臟應該迅速將乙醛轉化為無毒物質，但容易臉紅的人天生缺乏這種關鍵轉化酶，當乙醛無法被快速代謝，便會在血液中橫衝直撞，導致微血管擴張、臉部泛紅。

李芷薇警示說，乙醛在全身流串，會增加全身癌症的風險。如果你喝一點就臉紅，真的要盡量少喝。

1方法簡單測：你是否有酒精不耐症？

那麼，要如何知道自己是否酒精不耐？李芷薇分享最簡單的「OK繃測試法」，可快速自我檢測：將濃度75％的酒精噴在OK繃上，貼在手臂內側（如手腕、手肘內側等皮膚較敏感處）約20分鐘，如果撕掉後發現貼合處出現整片紅腫，即代表有高機率是酒精不耐症。

根據統計，台灣約有45～55%的人是這種體質，這也意味著，半數台灣人天生就不適合飲酒。

為什麼混酒容易「光速斷片」？

在應酬場合，常有人因為「混酒」而醉倒，這背後隱藏著2大科學原理。李芷薇分享她在企業講座中遇到的奇特需求：有主管詢問如何讓愛拚酒的對手「趕快醉」，好讓聚會早點結束。

祕訣就在於「20%濃度的陷阱」與「二氧化碳的推力」。

1. 濃度20％是吸收極速區：研究發現，當飲品的酒精濃度在20%左右時，胃部的吸收速度最快。因此，當人們將烈酒（如40%的威士忌）混入果汁、水或氣泡水時，往往會將濃度稀釋到這一個「極速吸收區」，讓人醉得更快。

2. 二氧化碳的加速效果：如果混入的是可樂、氣泡水等含有二氧化碳的飲品，這些氣泡更會加速酒精進入循環系統的速度。

因此，李芷薇提醒：「如果你想保持清醒，絕對要避開氣泡混酒；但如果你想讓討厭的酒伴趕快回家休息，幫他準備杯混了可樂的威士忌，或許是個好主意。」

哪類酒易讓人宿醉？

有些人會發現，喝不同種類的酒，隔天的感受大不相同。為什麼喝紅酒或威士忌後，頭痛欲裂的感覺特別明顯？這涉及到了發酵過程中的神祕物質——「同類物（Congeners）」。

李芷薇分析，深色系的酒類在發酵過程中會產生較多的同類物。這些物質雖然增添了酒的風味，卻會加速身體水分流失，讓脫水狀況更為嚴重，進而導致隔天慘烈的宿醉。再加上紅酒中含有的丹寧成分，雖然豐富了口感，卻也可能加劇宿醉時的感官不適。

面對應酬不可避的場合，李芷薇給出了一個「色彩生存法則」：如果隔天有重要會議，請盡量避開顏色深的酒，選擇啤酒、白酒或高粱等顏色較透明的種類。當然，酒精總量仍需控制，但至少能降低「腦袋被巨錘痛擊」的宿醉機率。

蜂蜜、咖啡真的能解酒保肝？

隔天早上的宿醉，往往是飲酒者的噩夢。針對市面上琳瑯滿目的解酒產品，李芷薇強調，我們必須先區分「改善宿醉」與「加速酒精代謝」是兩回事。

宿醉最核心的原因是「脫水」，當酒精產生的「同類物」加速水分流失，神經細胞會因缺水而感到疼痛，造成隔日的頭痛欲裂，這時喝蜂蜜水是有幫助的，因為它提供了必要的水分與些許熱量。但她提醒，宿醉時應避開茶與咖啡，因為咖啡因會刺激已經很不舒服的神經，且其利尿作用反而會加劇脫水狀況。

至於市面上許多宣稱能「保肝、解酒」的薑黃、維生素B群或牛磺酸，李芷薇直言，這些成分雖然能提供肝臟代謝所需的營養素或幫助抗氧化，但它們無法「中和毒性」或「立即醒酒」。

肝臟的產能是固定的，營養補充品只是支持它工作，並不能無限制地增加代謝酒精的產量。她引用各國官方建議：想解酒，最好的方法就是「好好休息、少喝一點。」

酒類選購的隱形陷阱，零糖質不等於零風險

現代人追求健康，市場上也出現了「零糖質」、「無酒精」等選擇，但李芷薇提醒，這背後藏有許多迷思。

‧ 零糖質酒類：雖然去除了糖分，但「酒精」本身的熱量與誘發痛風的風險依然存在。

‧ 無酒精飲品：雖然沒有酒精，但為了口感，業者常添加果汁或果糖，對痛風患者來說，果糖依然是極大的威脅。

‧ 喝酒助眠迷思：許多人習慣睡前喝紅酒，認為紅酒中的「褪黑激素」能助眠。李芷薇解釋，酒精雖然讓人容易呼呼大睡，但會導致大腦持續運作、多夢或半夜醒來，嚴重破壞睡眠品質，甚至演變成酒精成癮的負面循環。

尾牙應酬生存戰：3招保護策略

最後，針對避不開的社交飲酒，李芷薇提供了一些簡單易行的建議：

1. 絕對不要空腹喝酒：空腹會讓胃部迅速吸收酒精，且對於糖尿病患者來說，酒精會抑制肝臟的糖質新生，引發低血糖風險。

2. 提前吃點東西「墊肚子」：不需要刻意尋找高脂肪食物，只要有進食就有保護效果。她建議在前往應酬的路上或計程車上，喝一瓶保久乳或豆漿，裡面的蛋白質與脂肪能有效緩解酒精吸收。

3. 多喝水、多補水：無論是飲酒當下，還是睡前、隔日起床，瘋狂補水是對抗酒精危害最有效的方法，特別是在乾冷的環境下更要留意水分流失。

隨著社會觀念轉變，現在全球也興起「清醒世代」，現在的專業人士如律師等，不再以酒量論英雄，而是追求思緒的敏銳與精確；即便要喝，也傾向於選擇低酒精濃度的紅酒、或無酒精的飲品，既能享受氣氛，又不至於讓酒精奪走大腦的控制權。

最好的酒技，不在於能喝多少，而是懂得如何優雅地保護自己。

（本文諮詢專家：營養師李芷薇）

#喝酒過量有害身體健康 #未成年請勿飲酒 #喝酒請勿開車

