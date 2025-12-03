喝酒護骨頭？研究揭密：「這1款」預防骨鬆、抗氧化

記者鄭玉如／台北報導

研究發現，適量喝葡萄酒可預防骨質疏鬆，若不喜歡酒精，可以選擇橄欖油，有助於維持骨骼健康。（示意圖／PIXABAY）

適量飲用葡萄酒，有助於預防骨質疏鬆。腎臟科醫師江守山提到，研究發現，適度喝葡萄酒者的骨質密度高於不飲酒者，罹患骨質疏鬆症的風險相對較低，原因與葡萄中的多酚有關，有助於抗氧化，修復自由基所造成的傷害，若不喜歡葡萄酒，可以選擇「橄欖油」，同樣含有豐富的多酚，幫助提高骨密度。

江守山在臉書粉專指出，許多關於葡萄酒與骨質疏鬆症的研究中，發現適量飲用者的骨鬆風險較低，主要與葡萄酒中的多酚成分有關。多酚是葡萄藤產生的數百種微量化學物質，用於保護果實免受疾病和紫外線的侵害，多酚有助於抗氧化，修復自由基造成的傷害。

而25年前一項實驗室分析發現，1杯中等大小的紅酒所含的「抗氧化活性」，相當於4顆蘋果、3杯黑加侖汁、7杯柳橙汁或5份茄子或洋蔥。另外，其他實驗室研究多酚對骨骼的影響，表明多酚能加速健康的自然骨骼更新，顯示葡萄酒多酚對骨質疏鬆症有益。

江守山提醒，飲酒過量則會帶來不良後果，因為微醺會使人容易跌倒和骨折。假若不喜歡喝葡萄酒，可以選擇其他多酚來源，例如橄欖油，同樣富含多酚，研究顯示它能提高骨密度，建議選擇優質特級初榨橄欖油，每天食用幾盎司，有助維持骨骼健康。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

