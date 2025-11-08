喝酒鬧口角好友反目揮刀狠刺腹 送醫幸無生命危險
台中大里區的私人宮壇今（8）日下午發生一起刺傷案，一名年約57歲的賴姓男子與61歲李姓友人爆發爭吵，左下腹遭水果刀刺傷，已送往醫院搶救，沒有生命危險，嫌犯也主動到案接受警方偵訊。
事發在8號下午四點多，台中大里內新街上一處私人宮壇，賴姓男子與李姓友人喝酒後爆發爭執，李姓男子一氣之下居然持水果刀上前攻擊。
賴男左下腹遭刺傷，險些昏倒，鄰居發現後幫忙止血，有鄰居甚至想搶刀子，結果嫌犯聽到要報警，當場騎車逃逸。緊急送醫後，遭刺傷的賴男對聲音有反應，沒有生命危險。
而刺人的李姓凶嫌在下午5點多主動投案，對於案情避重就輕，只說是口角，至於為何會攜帶刀械，警方目前仍在訊問當中。
刺人凶嫌已主動投案。圖／台視新聞
※犯罪行為，請勿模仿
台中／陳柏璋、林家民 責任編輯／施佳宜
