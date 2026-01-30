喝酒+啪啪「鞭刑140下」！未婚男女犯禁遭公開處刑 她疼痛暈厥送救護車

國際中心／綜合報導

近日，印尼亞齊省首府班達亞齊（Banda Aceh），一對未婚的男女因飲酒加上發生性行為，遭判處鞭刑140下，根據外媒《法新社》報導，刑罰於公園開放空間處刑，有不少民眾圍觀，其中女子因難忍疼痛而暈厥，被緊急送上救護車。據了解，印尼亞齊省於2001年實施「伊斯蘭教法」，其中包括賭博、飲酒、婚外性行為等，都會受到嚴厲處罰。

印尼亞齊省一對未婚的男女，因飲酒加上發生性行為，遭判處鞭刑140下。（示意圖／資料照）

而事件中的男女，因被發現飲酒、發生婚外性行為，因此各被處以鞭刑140下，其中100下是婚外性行為，40下則是因飲酒觸法。據了解，印尼是全球穆斯林人口最多的國家，穆斯林佔總人口約87%，其中，只有亞齊省實施「伊斯蘭教法」（sharia laws），像是賭博、喝酒、通姦等都會受到嚴厲懲處，就包括鞭刑、石刑，引發人權團體重視。

