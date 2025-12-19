喝醉別想續攤！泰國飲酒新規上路 店家違規恐得賠

【看見泰國 VisionThai】向來爭議不斷的泰國酒類銷售規範，再度迎來重大變革。隨著新版《酒類管制法修正案（佛曆2568年）》(Alcohol Control Act (No. 2), BE 2568) 正式生效，雖然延長了酒類合法販售時段至每日11時至午夜12時，但也新增了「禁止向醉酒者販售酒類」條款。若店家明知顧客已有醉意仍繼續銷售，日後若發生意外或損害，業者將被追究與肇事者共同賠償的法律責任。（延伸閱讀：泰國取消50年「午後禁酒令」）

這項修法被視為泰國政府在放寬酒精販售限制的同時，強化社會責任與公共安全的重要舉措，也讓酒品業者的經營風險與責任意識同步提升。

廣告 廣告

根據新法第29條，凡是向醉酒者販售酒類而導致他人財物損失、人身傷害或死亡的情況，受害者可依法直接向店家提起損害賠償訴訟。該條款與現行「禁止向未滿20歲者銷售酒類」的規定並行，進一步收緊酒精銷售行為的法律邊界。

泰國精釀啤酒貿易協會(Craft Beer Trade Association (Thailand))於12月18日召開說明會，說明修法重點並向業者提出合規指引。協會指出，新規不僅是法律課題，更關乎產業形象，因此建議各業者落實以下四項措施以降低風險：

店內安裝監視錄影，作為日後可能爭議的證據。

強化員工教育，學習如何辨識醉酒狀態與適當拒售。

張貼明顯告示，提醒顧客注意新規定及理性飲酒。

鼓勵顧客飲酒後改搭公共運輸或使用叫車服務，避免酒駕。

業界普遍認為，新法一方面有助於建立安全、理性的飲酒文化，但也對酒類銷售業者提出更高要求。泰國政府則期望透過此修法，在推動觀光與餐飲業發展，兼顧公共安全與社會責任。

核稿：陳韋如

封面僅為示意圖

更多VISION THAI看見泰國報導

泰國下午酒精禁售令解除 即日起試行180天

2025泰國買酒新規定：喝酒看時間、佛節解禁懶人包

