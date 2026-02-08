喝醉在北捷西門站大呼小叫嚇壞路人 醉漢被警方壓制管束

醉漢在北捷西門站大呼小叫嚇壞路人，被警方壓制管束。(記者王文麟攝)

〔記者王冠仁／台北報導〕42歲陳姓男子今天下午喝醉酒後，跑到台北捷運西門站打算搭乘捷運返家，但他疑因不勝酒力，居然坐在月台處拿起手機講電話，還越講越大聲，不少路人見狀，擔心發生意外通報站務人員。警方與站務人員到場後將他勸離未果，員警最後將他壓制並帶回派出所保護管束，化解一場酒醉鬧劇。

北市警萬華分局在今天下午4時30分許接獲北捷通報，站務人員聲稱西門站出現一名醉漢，需要警方到場協助。

轄區員警趕到現場，這才發現原來陳男大白天就喝醉酒，原打算搭乘捷運返家，卻不勝酒力，坐在捷運月台處大聲講手機許久，嚇壞往來民眾。站務人員與捷警隊員到場對他勸離，他起先聲稱會配合離去，但是依然坐在該處錯過3班列車仍無法行走。

警方為了避免陳酒醉後做出其他脫序行為，最終將他壓制並實施保護管束帶回派出所，同時連繫其家人前來派出所將他帶回。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

醉漢在北捷西門站大呼小叫嚇壞路人，被警方壓制管束。(記者王文麟攝)

