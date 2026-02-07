喝醉後不見了！高雄男上秒躺床下秒竟詭躺採光罩送醫不治…死因成謎

記者洪正達／高雄報導

羅男不知何故從4樓墜落到採光罩，緊急送醫仍宣告不治。（圖／翻攝畫面）

高雄三民區6日下午發生一起意外案件，當時有民眾在同盟三路一處大樓採光罩上發現一名男子仰躺，疑似從高處墜落，警消到場後緊急將該名男子送醫仍宣告不治，但詳細墜樓原因仍待警方調查中。

據了解，死者羅男（23歲）6日凌晨6點多前往一名美籍友人家中聚會，但過程中因不勝酒力在對方安排下到4樓房間休息，美籍友人也因酒醉睡著，但醒來後發現羅男消失以為他已回家，但打電話卻失聯，直到當天下午2點多發現4樓窗戶敞開，順勢往下一看才發現羅男躺在採光罩上，緊急向119求救。

警方表示，當時接獲報案抵達現場後，立即由救護車將羅男送醫，但經緊急搶救後仍不治，詳細發生原因還要再釐清。

