喝醉性情大變！當街毆打20歲同性配偶打到傘都斷了
社會中心／洪巧璇、黃啓豪 新北報導
酗酒當街毆打同性配偶！新北市新莊有一名男子指控被丈夫打得滿身傷，兩人原本開心在ｋｔｖ唱歌跳舞，沒想到丈夫喝醉酒，性情大變，不僅咆哮辱罵店員跟他，甚至用雨傘狂打被害人將近10分鐘到傘斷掉。被害人被打得滿身傷，不但要申請保護令，也決定結束婚姻關係。
男子提著大包小包的行李走在路上，這時另一名男子從後方計程車下來，朝他的方向衝過去，舉起雨傘猛K。員警：「重點是因為動手了，你們沒有動手，怎麼吵我都不會管太多，動手了，他如果要回去做"保護令"我就直接依規定處理。」警方獲報到場，被打的男子虛弱癱坐在地，怎麼也沒想到眼前的"丈夫"，竟然對他動粗。不久前，兩人才開開心心在KTV唱歌跳舞，但丈夫酒後性情大變。被害人鄧姓男子：「當下我已經感覺到我快暈倒了，結果呢他非但沒有停手，他打了整整8分鐘，那個雨傘斷掉之後，他也沒有要停手，他還試圖要把那個斷掉的，尖尖的部分持續往我身上毆打。」
喝醉性情大變！ 當街毆打20歲同性配偶長達近10分鐘（圖／民視新聞）
事發在11號清晨這對同志夫妻，一起到台北市某間Ktv唱歌，27歲林姓男子喝到爛醉，聽到店員來說包廂時間結束了，要盡快離場開始生氣，大聲咆哮罵店員態度很差。鄧姓男子只是想要安撫丈夫情緒並帶他回家，沒想到卻掃到颱風尾，兩人在樓下大吵一架後，各自搭車返家。被害人鄧姓男子：「搭計程車回到我們原本同居的居住所，我到一樓的時候他剛好車剛到，他已經拿自動雨傘往我的太陽穴敲擊，我們在一起結婚要滿一年了，每一次只要酗酒過量之後，他都會對我咆哮，這個不是正當的愛情會出現，你不會這樣子對你深愛的人，不管你是男生女生。」
喝醉性情大變！ 當街毆打20歲同性配偶長達近10分鐘（圖／民視新聞）家暴只有0次和無數次，被害人不再姑息隱忍，決定和丈夫走上離婚這條路，結束半年多的婚姻關係。
