喝醉打賭吞打火機！陸男胃裡卡30年 取出「發黑泡爛」嚇壞醫

大陸四川省成都市一名男子因腹痛就醫，接受胃鏡檢查時，醫生竟在胃部深處發現一個發黑的長方體異物，竟是一個打火機，男子憶起這是30多年前喝醉跟人打賭吞下的，所幸醫師順利取出。

鄧男胃部取出的打火機。（圖/翻攝新浪微博）

《紅星新聞》報導，醫師指出，當內鏡探頭送入胃部後，在螢幕上看到一個形似打火機的黑色長方體，「異物表面非常光滑，異物鉗怎麼夾都滑開，完全沒有著力點，只能先放棄。」

這名鄧姓男子麻醉清醒後坦言，「大概是1991年或1992年，我跟朋友喝酒打賭，說他敢吞我也敢吞。結果一下就吞進去了。」鄧男坦言，當時根本沒當回事，「以為會自然排出，沒想到一直在裡面」。鄧妻和鄧男兒子獲悉後，直呼傻眼，連醫護人員也感到不可思議。

醫師決定使出奇招，利用保險套的柔韌性與包覆性，「套住」異物，隨即把一個保險套送入胃內，在鏡下展開並調整角度，再以鉗子慢慢將打火機完全套入其中，「套住後就能穩穩拖出來了。」整個過程歷時約20分鐘，最終成功將長約7公分、已被消化腐物覆蓋的打火機完整取出。

醫師強調，打火機含易燃氣體，一旦泄漏或與胃酸反應，「可能造成穿孔或危及生命」，一旦發生須立即就醫。

