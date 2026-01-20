喝醉找代駕「表定10分被收4千」她嚇壞 細節曝網罵：奧客

生活中心／綜合報導



台中一名女子在和友人飲酒後，打算在當地找代駕服務返家。不過，原定10分鐘的路程在她清醒後，發現司機竟向他索討4000元的車資，讓她當場嚇壞事後投訴媒體。但相關細節曝光後，不少網友反而站在駕駛這邊，認為對方完全沒錯，甚至反嗆該女是「奧客」。





根據《東森新聞》報導，一名王姓女子晚間飲酒後找代駕服務，司機於凌晨2點9分抵達，表定2點11分從公益路二段出發，2點21分就抵達中正路郵局。怎料王女疑似不勝酒力睡著，司機怎麼叫都叫不醒，在郵局停留10分鐘後，司機又照路線繞了一圈，後續進了警局三次，似乎想尋求警方協助但未果，直到3時21分司機只好停在郵局附近，等到王女酒醒已經早上6時28分。



喝醉找台中代駕「表定10分被收4千」她嚇壞 細節曝網全挺駕駛：奧客

王女酒醉找代駕卻在車上卻一躺不醒，加上輸錯地址，抵達霧峰家中共花費5小時。（圖／民視新聞資料照）

王女清醒後才發現，自己疑似設定錯地址在郵局，讓她返回台中霧峰住家，接近7點才回到家。原先10分鐘路程變成5小時，司機事後向王女索取4000元車資，讓她覺得相當離譜並投訴媒體。不過，相關內容曝光後，不少網友認為司機完全沒問題，直言「明明是自己問題又要怪別人！真可悲」、「最大的問題就是自已還要怪代駕、真的是奧客」、「自己的問題還敢出來討拍...代駕給你一個人丟在路邊不是更危險嗎，出事你也要怪他」、「真不知道這位喝醉的小姐，到底是要抱怨什麼？自己喝醉了叫不醒睡在人家車上，當然是要跳表收費。難不成人家做白工，還好沒把你丟你家門口，那不是更危險」、「還敢說嚇死了，我看代駕才被你嚇死吧」、「敢喝醉叫不醒還嫌貴，才離譜」。





《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

