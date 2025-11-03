喝醉求助警局！醒來竟躺精神病院 女怒控遭關「小黑屋」毆打

一名民宿女管家自述神經痛，卻被送往精神專科迦樂醫院，指控在醫院受虐，院方聲明表示，所有作業均照醫療常規與法規辦理，並無不當行為。（本報資料照片／羅琦文屏東傳真）

屏東縣一家民宿管家日前在民宿內飲酒後身體不適，到派出所求助，警方呼叫救護車，管家告知神經痛病史，未料醒來後躺在精神專科迦樂醫院，昨天被雇主「營救」後，指控遭院方關小黑屋毆打。院方今（3）日發出聲駁斥，指該個案是自願住院、絕無毆打，所有作業均照醫療常規與法規辦理，並無不當行為。

柯姓女子是墾丁1間旅店管家，10月22日晚間休假喝醉，尾椎神經舊疾復發，走到派出所求助，沒想到醒來後就躺在迦樂醫院，同事都找不到她，女管家的民宿老闆23日從國外返台後，24日報失蹤協尋，才發現女管家被送到迦樂醫院，老闆25日到醫院要將員工帶回，卻遭院方拒絕、也不能會客，老闆透過各種管道在29日才把人給領回來。

廣告 廣告

女管家指稱，她在黑暗的房間內，在凌晨時被毆打兩次，手臂、膝蓋都有受傷，在民宿老闆陪同下到外縣市醫院就醫檢查，昨到派出所對醫院提告妨害自由等罪嫌。

迦樂醫院今日發出聲明駁斥，指柯女描述非事實。有關毆打、綑綁等情，院方表示，住院期間無施行任何身體約束，藥物副作用量表3次皆為零分，無任何副作用。對遭指控不能會客、關小黑屋等，院方指出，病房採門禁安全制度，非隔離或監禁，病人可申請陪伴或探視。

至於遭提告，院方說，理解其情緒與立場，會持續關心並妥善說明院方處置，院方所有的醫療行為皆依規定辦理，也願意配合主管機關釐清事實。

院方嚴正聲明，秉持醫療專業，以病人身心健康為念，第一線兢兢業業精神醫療人員卻因不實網路傳播飽受打擊，深表遺憾。部分片段經移花接木，造成社會誤解。所有作業均依照醫療常規與相關法規辦理，並無不當行為。

屏東縣衛生局表示，獲報即展開行政調查，經查當事人護送就醫後，是自願同意住院，且親自簽署住院治療同意書，並非啟動強制住院機制，會持續關懷當事人並查明醫院是否有違法事實，保障病人權益及維護醫療專業。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

更多中時新聞網報導

NBA盃》東契奇復出摘44分 湖人作客捕熊

北榮新技術 及早揪出阿茲海默症

蕭邦高級珠寶大獎賽獲殊榮