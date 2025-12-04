「喝醉的浣熊」美網路爆紅 動保機構出T恤募款

（中央社記者林宏翰洛杉磯3日專電）美國一隻喝醉倒臥馬桶旁的浣熊在網路爆紅，獲得各大媒體報導，動保機構把牠印上T恤募款；牠誤闖一間酒類商店，打破貨架上的酒瓶，倒在廁所不醒人事。

維吉尼亞州的漢諾威郡動物保護與收容所2日貼出2張照片，獲得1萬網友回應、6000多次轉發分享。貼文指出，機構內的執法人員在週六早晨前往一家酒類商店，處理一件不尋常的動物闖入事件。

貼文寫說，執法人員到場發現「嫌犯」闖入之後，把好幾個貨架上的酒瓶弄得一團亂，之後倒臥在廁所。照片顯示，地上都是碎掉的酒瓶，還有一大灘的酒灑滿地。

事發當天正好是感恩節隔天「黑色星期五」，動保機構貼文一開頭以「黑五闖入事件」、「嫌犯酒後暴走被逮」形容，之後揭曉答案說：嫌犯是一隻喝個爛醉的浣熊。

貼文指出，執法人員把這隻浣熊帶回動物收容所之後，經過幾個小時的熟睡，牠已經被放回野外，「這隻浣熊沒有明顯外傷，但可能有些宿醉，還做了一些糟糕的人生選擇」。

這篇貼文不僅在網路上瘋傳，更獲得各大電視台、主流新聞媒體報導。漢諾威郡的動物保護機構藉此募款，以浣熊的綽號「垃圾熊貓」為標題，把這隻浣熊倒臥在地、旁邊還有一個酒瓶的圖案印上T恤義賣。

該單位表示，雖然這隻浣熊帶給很多人歡笑，但機構的執法人員每年都要處理數百件野生動物、流浪動物相關的緊急事件，需要專業訓練與設備，希望各界把對「黑五暴徒」的關注，轉為支持的力量。（編輯：張芷瑄）1141204