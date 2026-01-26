被丟包台64「遭4車輾斃」 死者身分曝光

一名25歲替代役搭乘多元計程車和司機起口角，遭丟包在台64線上。（圖／東森新聞）





新北市中和區昨天（25日）凌晨傳出一起驚悚車禍，一名男子搭乘多元計程車途中和運將爆發口角，遭丟包在台64線快速道路上。他倒臥在內側車道，慘遭4部車輛輾過當場死亡，而死者的身分也曝光。

男子遭丟包 慘遭4車輾斃

事發在昨日凌晨2時許，一名男子台北市文山區搭乘由46歲林男駕駛的多元計程車，準備返回新北市板橋住處，途中行經台64線快速道路時，疑因想在後座躺下，卻不慎踢到運將坐椅，結果雙方爆發口角，駕駛林男一氣之下將男子丟包在台64線快速道路西向27.5公里處，隨後駕車揚長而去。

死者身分曝光

男子下車後倒臥在台64線快速道路內側車道上，沒想到後續遭39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男以及45歲魏男等4部轎車陸續輾過，當場死亡。據了解，死者是25歲溫姓男子，原是鐵路警察替代役，再過一個月就可以退役，沒想到卻發生意外撒手人寰。

運將報案揭案情

整起死亡車禍之所以會曝光，是因多元計程車駕駛林男到警局報案，坦承自己將乘客丟包在台64線上，警方循線前往尋找時，才驚見溫男已魂斷台64線。中和警方隨即調閱監視器畫面，循線找到4名輾過溫男的駕駛。駕駛均供稱，因當時天色昏暗，根本沒有注意到內側車道上有人，包括林姓運將在內，涉案的5人都已被警方依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。



針對林姓運將的行為，警方也將依《道路交通管理處罰條例》第33條第1項第8款「違規減速、臨時停車或停車」，以及第38條第2項「計程車駕駛人任意拒載乘客」等規定，開出最重達新台幣7200元的罰單。至於溫男確切的死因，仍待檢方後續解剖進一步釐清。

