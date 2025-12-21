喝醉酒...險被司機繞暗路性侵！女警籲別招「1類計程車」注意乘車8細節

女子喝醉酒搭路邊計程車，險被司機性侵。示意圖／photoac

「整個晚上徹夜難眠，根本擔心得睡不著」孫姓男網友在社群分享，日前深夜5點，熟睡中手機突然響起，是一名沒有到非常熟識的女性朋友打來，第一通電話沒有接到，直到第二通響接起，女子邊哭邊喊「我打給我男朋友了！你不要過來！」一問之下竟是因與朋友唱歌喝醉，坐上路邊計程車返回板橋家路途中，遭司機跳上後座想要性侵。

女子喝醉被載到荒涼處！好友開定位遠端協助報案

孫男表示，女性友人喝醉酒坐上路邊計程車要回板橋的家，司機竟趁勢繞到新北環河河堤一帶，該地「根本超荒涼沒人沒店家也超黑」，女子驚覺有異掙脫跳車一直跑，司機也緊追在後；中途女子雖然有報警，但緊張之下「警察根本不知道她的位置」，情急之下開始便隨機亂打電話求救，因深夜許多好友無人接聽，直到孫男接聽後並指示開啟Google定位。

女子當時手機僅剩2%電力，孫男當機立斷，發現最近的地標是一處300公尺遠公園，便要求女子小心移動，至公園找一個最安全的地方躲好，隨即2人互換手機號碼，並承諾會請警方前往協助。

女子喝醉酒搭乘計程車，險遭司機性侵。圖／翻攝自Threads

一夜之後，女子安全回到警局，警方也拿充電器給她回報平安；孫男表示，自己是一個極度在意安全問題的人，無論男女，在外有酒局會堅持一定要看到朋友安全進到家門，鎖上門為止才離開。

無論喝醉、獨自返家，搭車應注意：

而針對此事，孫男也建議「朋友間一定要注意落單女生回家的安全、深夜儘量不要攔路邊的計程車、回家前手機儘量保持有電狀態、萬一酒醉必須一個人坐車至少改叫UBER、上車時打電話給朋友聊天，保持通話狀態」，若手機沒電「就假裝通話並在電話中交代自己的路徑」，且應將緊急聯絡人於手機通訊錄置頂，包包裡也應準備哨子及防狼噴霧劑。

孫男強調，並非要求大家不坐路邊計程車，因為「計程車運將也都很辛苦，很多家人可能也是開車的，還要面臨平台競爭」，也不是因為UBER就一定安全，但至少該平台有GPS定位、手機錄音等資訊，也可向好友分享行車情況。

貼文一出，一名女警也提醒，儘量不要招「租賃計程車」，一名網友就解釋，包括日租、月租等難保不肖出租業者沒有好好把司機的身分確認，提醒上計程車務必確認司機的「職業登記證」上的日期，是否有定期更新。

另外網友補充，若到偏僻區域，報警時可以回報電線桿上的編號定位，同時也能下載警政署出「視訊報案」APP，可以自動定位、開視訊，讓警察知道當事人位置與現場情況，更可以無聲報警。

★《鏡報》關心您： ◎察覺對方有性侵意圖時，應冷靜設法離開現場，並立即求救；若遭限制行動，勿過 度刺激對方，千萬不要抵死反抗。 ◎相信直覺！拒絕不舒服或不喜歡的肢體接觸。 ◎睡覺或盥洗時，門窗要上鎖。 ◎避免與有酒醉、吸毒、有暴力傾向或性犯罪前科的人獨處。 ◎當對方出現你認為不妥的言行時，應立刻離開或制止。 ◎如遭性侵，應立即報警與求助信任的人



