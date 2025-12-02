喝錯咖啡害了健康？醫點名「4大地雷」恐罹代謝症候群

營養醫學醫師劉博仁指出，最新研究顯示，每天飲用1至2杯黑咖啡的女性能有效提升胰島素敏感度，穩定血糖，但若選擇三合一、加糖拿鐵或奶茶式咖啡，或搭配甜點一同食用，其中的糖分與澱粉將完全抵銷咖啡帶來的健康效益，長期下來恐導致胰島素阻抗、脂肪肝或代謝症候群。

實驗顯示，不同類型咖啡並搭配不同點心，血糖變化明顯不同。 （示意圖／Pixabay）

劉博仁在其臉書粉專分享一位配戴連續血糖監測儀女性的實驗結果。該女子飲用不同類型咖啡並搭配不同點心，血糖變化明顯不同。當她飲用黑咖啡配合兩塊85%黑巧克力時，血糖僅上升至120；而飲用添加糖與奶精的咖啡搭配一個可頌時，血糖則飆升至近160，差距達40點之多。

根據劉博仁引述的2025年韓國大型研究，研究團隊以7453位成人為對象進行調查，發現每日飲用1至2杯咖啡的女性，胰島素阻抗程度較低。研究進一步指出，黑咖啡效果最佳，而添加糖或奶精的咖啡則完全喪失這項好處。咖啡主要影響胰島素敏感度，而非直接降低血糖。研究結論表明，若希望透過咖啡促進代謝健康，黑咖啡是加分項，甜咖啡則是扣分項。

喝錯咖啡也會造成血糖震盪，進一步增加肥胖、脂肪肝機率。 （示意圖／Pixabay）

劉博仁特別提醒，台灣常見的含糖手搖飲、甜點、麵包，以及澱粉過量的正餐如滷肉飯、乾麵等，都屬於血糖地雷食物，容易造成血糖劇烈波動。這也解釋了為何有些人在食用甜食或澱粉類食物後會出現頭暈、疲累、嗜睡或下午精神不濟的情況，這些都是典型的血糖震盪症狀，長期反覆發生將導致胰島素阻抗、脂肪肝及代謝症候群。

針對咖啡飲用建議，劉博仁根據韓國研究結果提出三項原則：盡量選擇黑咖啡；每日飲用量以1至2杯為宜；胃酸逆流或睡眠品質不佳的人士，則需依個人情況調整飲用量。他特別強調，黑咖啡有機會提升胰島素敏感度，而甜咖啡如三合一、加糖拿鐵或奶茶式咖啡則會完全抵消這些健康益處。

