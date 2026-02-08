喝錯咖啡恐傷身！6大族群地雷一次看「幾乎人人都中」

咖啡成分與比例的差異，會對健康產生截然不同的影響。營養師楊斯涵表示，並非所有人都適合用相同方式飲用咖啡，依據個人身體狀況選擇適合的咖啡種類，才能喝得健康又安心。

高血壓患者應避免瞬間大量飲用濃縮咖啡，以免造成血管收縮導致血壓快速上升。 （示意圖／Pixabay）

楊斯涵在臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文說明，患有胃食道逆流或胃潰瘍的民眾，應避免空腹飲用咖啡，並建議選擇酸度較低的深焙豆。而骨質疏鬆症患者則需特別注意，因咖啡會干擾鈣質吸收，建議選擇含有牛奶的拿鐵來平衡鈣質攝取，且每日飲用量不宜超過1至2杯。

針對心血管疾病患者，楊斯涵指出，高血壓患者應避免瞬間大量飲用濃縮咖啡，以免造成血管收縮導致血壓快速上升。高血脂或膽固醇偏高者，則建議使用濾紙沖泡咖啡，例如手沖方式，因為濾紙能有效過濾咖啡豆中會升高膽固醇的咖啡白醇成分。

楊斯涵進一步說明，缺鐵性貧血患者需留意咖啡中的單寧酸會抑制鐵質吸收，建議在餐後間隔1至2小時再飲用。糖尿病患者則絕對要選擇無糖黑咖啡，必須避開摩卡或添加糖漿的風味拿鐵。

黑咖啡幾乎零熱量，拿鐵、卡布奇諾因添加乳製品，熱量約180至220大卡，而摩卡因含有巧克力醬與鮮奶油，熱量可達250至350大卡以上。 （示意圖／Pixabay）

關於咖啡的熱量問題，楊斯涵解釋，熱量高低主要取決於牛奶與添加物的比例。黑咖啡幾乎零熱量，拿鐵、卡布奇諾因添加乳製品，熱量約180至220大卡，而摩卡因含有巧克力醬與鮮奶油，熱量可達250至350大卡以上。

楊斯涵建議，想要減肥的人選擇美式咖啡最合適，需要補鈣者可選拿鐵且最好添加低脂奶。至於想要提神但又擔心變胖的人，可選擇沒有加焦糖等糖漿的瑪琪朵，或是奶量較少的卡布奇諾。她提醒，喝咖啡不只是為了清醒，更是一門平衡生活與健康的學問，點餐前不妨先了解自己的身體需求。

