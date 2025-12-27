喝錯水恐釀腎結石！醫曝「3種水」最不推薦，很多人天天喝

當你感到口渴時，其實身體早已發出缺水警訊！喝水看似簡單，卻與健康息息相關，從代謝、循環到排毒，水是人體運作不可或缺的關鍵元素。然而，喝水這件事，許多人卻常常「渴了才想起」。究竟什麼時候該喝水、該喝多少、又該喝什麼水？

外科醫師謝宇軒每天面對高壓與緊湊的醫療節奏，不僅要看診，還要執行手術，但再忙，他也從不忽略喝水這件小事。他分享，自己平常不會等到口渴才喝水，而是只要有空檔就補充一杯水。尤其早上喝水頻率較高，到了下午和晚上會適度減少，如果當天有運動，運動前、中、後都會特別加強水分攝取。

一天該喝多少水？「體重×30」公式簡單算

人體約有7成是水，從血液循環、體溫調節，到肝腎代謝、排便等生理機能，都仰賴水分維持順暢運作。那麼每天該喝多少水才足夠？醫師指出，建議可依照「體重乘以30」的公式估算，例如體重66公斤者，每日基本水分需求約為1980c.c.，若考慮到汗水與皮膚蒸散的流失，應再額外補充300～500c.c.的水分。若遇到高溫天氣、運動、發燒或腸胃不適等情況，也應視身體狀況額外補充。

然而，多數人仍習慣等到口渴才喝水。高雄秀傳醫院腎臟科主任蔣恆斌提醒，口渴是身體缺水的明顯反應，當感到渴的時候，體內水分通常已流失1～2％。除了口渴，還可從尿液顏色判斷是否補水充足，成大家庭醫學部主治醫師沈維真說，理想的尿液應呈清澈淡黃色，若顏色偏深甚至偏橘，就表示水分不夠，需增加攝取量。

飲料、茶、咖啡雖含水分 但不能當作補水取代

至於水的選擇，彰化秀傳醫院泌尿科主治醫師温晨越強調，白開水仍是最理想的水分來源，亦可選擇無糖的檸檬水或原味氣泡水。他提醒，飲料、茶與咖啡雖含水分，但因含有咖啡因或糖分，過量攝取可能對健康造成負擔，尤其含糖飲品更應避免。

運動喝水不能隨便！提早規劃飲水量

除了日常生活，運動時的喝水策略也不容忽視！中山醫學大學營養學系兼任助理教授廖誼青表示，運動時的補水方式應依情境而定，若是在涼爽環境下進行短時間、低強度運動，依據口渴的感覺來飲水已足夠；但若是超過90分鐘的長時間高強度運動，特別在炎熱天氣中，應事先規劃補水量，避免脫水或因水喝過多導致低血鈉，進而引發心跳過快、體溫過高或熱衰竭等風險。

水喝太少恐增加腎結石風險

此外，水分攝取還與身體營養代謝密切相關。高醫附設中和紀念醫院營養師黃泰傑指出，水是營養素運送與代謝的媒介，同時協助廢物排出，若長期水分攝取不足，可能會增加腎結石等風險。

特別需要留意的是，對於患有心臟、腎臟或肝臟疾病的長者或慢性病患者，水分攝取應遵循專科醫師的建議調整，避免因喝太多或太少而造成身體負擔。

水看似簡單，但正確喝水卻是一門關鍵的健康課題。專家普遍建議，養成定時、分次少量補水的習慣最為理想。早晨起床後，或在口渴時可以適量多喝，但晚餐後則應避免大量飲水，以免影響夜間睡眠品質。

