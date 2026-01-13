喝錯湯恐短命！日本研究：死亡風險激增 醫點名「2款湯」護腸、助消化

記者鄭玉如／台北報導

喝湯是華人日常飲食習慣，尤其近日氣溫驟降，喝碗熱湯能暖身，但小心選錯湯品恐傷身。減重醫師陳威龍指出，對華人而言，喝湯常被視為滋補養生的方式，但若喝錯湯，可能對健康造成負面影響，例如鈉含量過高的湯品，長期過量攝取會增加死亡風險。

鈉含量過高恐傷身！攝取濃湯、火鍋湯 鈉易超標

陳威龍在YouTube頻道表示，研究指出，飲食中經常喝湯的人，尤其是濃湯、煲湯或火鍋湯，鈉攝取量容易超標，另外日本一項研究也發現，每周喝拉麵且將湯喝完的人，死亡風險有上升趨勢。

高嘌呤風險 大骨湯、海鮮湯要慎飲

此外，台灣人喜歡喝的大骨湯、海鮮湯，也須控制飲用量，這類湯品的嘌呤含量較高，若攝取過多高嘌呤食物，或身體排尿酸能力不足，可能導致血液尿酸濃度上升，增加高尿酸血症或痛風風險，建議偶爾飲用，避免長期大量攝取。

掌握健康喝湯技巧！控制鹽分、撈油、少熬煮

陳威龍建議，想喝湯又不傷身，可選擇「清燉蔬菜湯」，例如蕃茄蔬菜湯。若蔬菜量足、少油少鹽，富含維生素，有助於腸道健康；也可加入少許橄欖油，促進脂溶性維生素吸收。另一選擇是「蘿蔔排骨湯去油版」，蘿蔔助消化、排骨提供蛋白質。烹煮時避免長時間熬煮，熬好後放涼並撈油，再加熱飲用，可減少油脂攝取。

陳威龍強調，健康喝湯的關鍵在於控制鹽分、撈油、避免長時間熬煮。外食湯品多為重口味、高鈉湯，建議避免長期飲用，才能兼顧健康與美味。

