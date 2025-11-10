喝錯茶比不喝還毒！醫師點名「4大地雷茶」恐害你慢性中毒、失眠又胃痛

以為喝茶有益健康？錯了！醫師邱正宏在YouTube頻道中提醒，有4種茶其實是「健康地雷」，很多人天天在喝卻不自覺在慢性傷身！從隔夜茶到濃茶，只要存放或泡法錯誤，都可能讓細菌毒素、咖啡因超標悄悄攻擊你的身體！

隔夜茶不是省錢，是喝下細菌湯

很多人泡了一壺茶放著隔天繼續喝，邱正宏醫師警告：「這超危險！」放室溫一夜的茶會滋生細菌，容易變質、混濁、發酸，一喝下肚恐讓腸胃翻天！除非是冰箱保存的「冷泡茶」，否則別再為了不浪費而喝變質茶，那一口可能讓你拉肚子到懷疑人生。

茶葉農藥殘留：毒不是從菜來的

有些人自信「我只喝好茶」，但邱正宏醫師提醒，農藥殘留茶才是真正隱形殺手。種茶過程為防蟲常施藥，若清洗或沖泡不當，農藥會直接被你喝下。醫師建議：先用熱水沖掉第一泡茶湯，可減少農藥殘留，並選擇通過檢驗、有產銷履歷的品牌才安全。

發黴茶＝黃麴毒素毒湯

茶葉放太久、潮濕發黴，一不小心就喝進黃麴毒素！邱正宏醫師說，這類毒素會直接攻擊肝臟，是最可怕的致癌物之一。別再只看「年份茶」或「老茶香」，茶湯若混濁、有酸臭味，千萬別嘴硬硬喝下去，因為那一口，可能是慢性中毒的開始。

濃茶不是健康，是心悸失眠的開端

愛喝濃茶提神？邱正宏醫師指出，濃茶中咖啡因、單寧酸含量高，喝多會讓你心悸、焦慮、胃酸狂飆，還可能導致失眠！更糟的是，單寧酸會阻礙鐵吸收，讓貧血、孕婦、青少年更危險。喝茶想養生，記得茶湯淡一點、量少一點，才是真正健康。

醫師親授：安全喝茶這樣做

喝又怕毒？邱正宏醫師在YouTube頻道分享實測：可採「冷泡茶法」，先以熱水快速沖掉第一泡，再加入冰水續泡，放冰箱保存能避免細菌滋生、口感也更清爽。喝茶重質不重量，選對茶葉、泡對方法，才能真喝出健康而不是慢性中毒。

📝 小編實測心得：按照醫師建議操作後，我先把茶葉用熱水沖洗，再放入冰水冷泡約6～8小時，口感真的比直接冷泡更順口，也沒有苦澀味。放在冰箱一天內喝完，既清爽又安心，不會有茶葉放久可能產生的異味或細菌問題。

封面&內文圖片來源：Shutterstock

本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章