喝飲料測運勢？ 「占卜」飲品夯.「月老手搖」抽籤

台灣不只手搖市場競爭激烈，罐裝飲料的品牌也琳瑯滿目，近期就有民眾發現日本超夯的系列飲品，被引進台灣的連鎖超商，特別的是喝飲料還能測運勢，相當有趣味性。不過其實台灣的手搖跟茶飲品牌，過去就有這類型的創意，例如主打愛情籤詩，融入月老元素。

不只加入冰塊還有月老的祝福，點一杯鐵了心都要愛，想感受戀愛的滋味，最後才發現是烏龍一場，喝杯手搖飲，都能感受愛情酸甘甜，仔細看上頭籤詩寫了什麼，記者張小媛說：「它寫著兩人一起傻才是真幸福，如果有另一半可能就會覺得滿甜蜜的，但如果單身的話，就要趕快去拜個月老。」

記者張小媛說：「不只有可以抽籤詩的手搖杯，現在連罐裝飲料也可以看看，今天的運勢是大吉，中吉還是小吉。」還沒喝就等不及撕開包裝，這來自日本的系列飲品，在連鎖超商上架後迅速掀起討論，原因就在這祕密機關。

民眾VS.記者說：「看一下你今天的運勢如何，中吉。」民眾說：「喔是大吉，你運氣很好耶，滿有驚喜感，可能如果沒有抽中的話，就會想再買一罐抽看看。」

從販賣機取出飲料，將水噴在它所附上的御神籤，籤詩就會神奇浮現，過去也有其他茶飲業者，用籤詩吸引消費者的目光，台灣茶飲市場競爭激烈，就盼這創意能帶來大吉運勢衝高銷售量。

